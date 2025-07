Pastor de Anápolis é chamado de “ladrão” e “safado” e culto termina em pancadaria

Davi Galvão - 25 de julho de 2025

Confusão com Pastor foi filmada pelas câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Um pastor procurou a Polícia Civil (PC) na noite desta quinta-feira (24) para denunciar que foi alvo de ofensas e ameaças durante um culto religioso, em Anápolis.

Segundo relatado, enquanto pregava em um centro religioso no bairro JK Nova Capital, um casal presente na igreja passou a insultá-lo diante dos fiéis, utilizando termos como “ladrão”, “safado”, “bandido” e “vagabundo”. As ofensas também teriam sido direcionadas ao pai e ao irmão do pregador.

Ainda conforme o relato, já do lado de fora do templo, o homem envolvido afirmou que o pastor teria uma dívida com o casal e, em seguida, proferiu ameaças de morte contra ele.

Durante a confusão, a madrasta do líder religioso também teria sido agredida com um tapa no rosto.

Câmeras de segurança no exterior do imóvel flagraram toda a confusão, incluindo o embate físico.

O pastor manifestou interesse em representar criminalmente contra o casal pelos crimes de injúria, calúnia e ameaça. O caso foi registrado e será investigado.

