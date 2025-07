Adolescente que morreu após acidente de moto em Anápolis é identificado

Rapaz teria pegado a moto do padrasto escondido e acabou colidindo com um carro

Da Redação - 26 de julho de 2025

Gabriel Almeida Neres, de 17 anos, foi identificado como adolescente que morreu. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foi identificado como Gabriel Almeida Neres, de 17 anos, o adolescente que morreu na madrugada deste sábado (26) após sofrer um grave acidente de trânsito na Avenida do Estado, no Recanto do Sol, em Anápolis.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem havia saído de casa com a motocicleta Honda CG 150 do padrasto sem autorização.

Durante o percurso, acabou colidindo com um carro que, após a batida, fugiu do local sem prestar socorro.

Gabriel foi encontrado caído na calçada, ainda com o capacete na cabeça. Não havia nenhum sinal do outro veículo envolvido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos.

O adolescente estava em parada cardiorrespiratória, chegou a ser reanimado e levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos.

