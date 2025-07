Waze deve lançar em breve funcionalidade bastante aguardada pelos motoristas

Depois de tantos usuários pedirem a mudança, empresa resolveu atender

Magno Oliver - 26 de julho de 2025

Decisão ocorreu nesta segunda-feira (29) (Foto: Divulgação/Waze)

A plataforma Waze anunciou que se prepara para lançar uma funcionalidade para atender a um pedido antigo de seus usuários.

Conhecida como uma das principais plataformas de navegação por GPS utilizadas no mundo, ela resolveu ouvir sua base de usuários: trazer a unificação de múltiplos alertas de trânsito em uma só notificação.

O anúncio da estratégia de implantação do recurso visa aumentar a segurança dos motoristas e otimizar a experiência de condução, minimizando interrupções visuais e sonoras durante o trajeto. Os condutores aplaudiram de pé o anúncio da nova atualização.

Waze foi lançada lá em 2008, mas em 2013 foi adquirida pelo Google após se destacar por sua natureza colaborativa e de boa navegação para o usuário.

Um diferencial é que ele serve não apenas para traçar rotas rápidas, sendo possível também contribuir com informações de trânsito sobre diversas situações em tempo real.

Assim, essa troca constante de dados garante rotas mais precisas e atualizadas. No entanto, com o crescimento dessa base colaborativa, também surgiu um desafio: o excesso de notificações em percursos com grande movimentação urbana.

Um pedido antigo

A nota ressalta que os usuários solicitavam há anos uma forma mais organizada e menos invasiva de receber os alertas. Principalmente em situações de tráfego intenso em que muitas notificações em sequência apareciam e dificultavam o entendimento e atenção no trânsito.

A resposta positiva da empresa reforçou o compromisso da equipe de desenvolvimento em considerar o feedback da comunidade de usuários. “Nossa prioridade é a segurança dos motoristas. Ao ouvir nossos usuários, conseguimos evoluir com base nas necessidades reais da estrada”, afirmou o Waze em nota oficial.

O Google reforça que a nova funcionalidade ainda não tem data exata para implantação efetiva. Porém, a expectativa é de que esteja disponível para os usuários até o final de 2025.

