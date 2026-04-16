O império de Zeferino da Costa: empresário que fez fortuna no Brasil investe R$ 330 milhões em projeto de luxo em Portugal

Português que construiu carreira no Brasil amplia investimentos na Europa com novo empreendimento imobiliário

Gabriel Yuri Souto - 16 de abril de 2026

(Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco)

O empresário Zeferino Ferreira da Costa, conhecido por construir sua fortuna no Brasil, voltou a chamar atenção com um novo investimento em Portugal. O projeto, voltado ao setor imobiliário de alto padrão, reforça a expansão internacional do grupo liderado por ele.

Natural de Vila do Conde, no norte de Portugal, Zeferino iniciou sua trajetória ainda jovem, ao se mudar para o Brasil em busca de oportunidades.

Começo no Brasil

Zeferino Ferreira da Costa deixou Portugal em 1960, aos 18 anos.

Inicialmente, ele se estabeleceu em Itaquitinga, no interior de Pernambuco. No entanto, posteriormente, mudou-se para Recife, onde começou a atuar no setor da construção civil.

Assim, deu início a uma carreira que se tornaria referência no mercado.

Consolidação no setor da construção

Com o tempo, o empresário fundou a construtora Vale do Ave.

A empresa ganhou destaque na capital pernambucana e se consolidou como referência no setor.

Além disso, o crescimento da empresa permitiu a expansão dos negócios e o fortalecimento da marca.

Expansão para Portugal

Após consolidar sua trajetória no Brasil, Zeferino voltou a investir em seu país de origem.

Por meio da empresa ZFC, ele passou a desenvolver projetos em regiões estratégicas, como Braga e Porto.

Dessa forma, ampliou sua atuação para o mercado europeu.

Novo investimento de alto padrão

O mais recente projeto envolve um empreendimento de luxo no Porto, conhecido como BelFoz.

O investimento, que pode chegar a cerca de R$ 330 milhões, demonstra a força do grupo no setor imobiliário internacional.

Além disso, o projeto reforça a estratégia de diversificação geográfica dos negócios.

Trajetória marcada pela imigração

A história de Zeferino reflete a jornada de muitos imigrantes que buscaram crescimento fora do país de origem.

Ele construiu sua base no Brasil e, posteriormente, levou sua experiência de volta à Europa.

Assim, consolidou um império empresarial com atuação em diferentes mercados.

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