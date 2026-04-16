Nubank anuncia encerramento de serviço no Brasil e pega clientes de surpresa

Página de plano premium da Nubank passou a citar “condições especiais” para acesso a streaming, sem mencionar gratuidade no benefício

Gustavo de Souza - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Clientes do Nubank Ultravioleta se depararam com uma mudança relevante na lista de benefícios do cartão premium. Isso porque, nas páginas oficiais do produto, o acesso à HBO Max deixou de aparecer como assinatura gratuita.

Em vez disso, o banco passou a descrever o serviço apenas como uma vantagem com “condições especiais”.

A alteração gerou estranhamento entre usuários. Até o momento, o que está confirmado nas fontes públicas do banco é apenas a mudança na forma de apresentação do benefício, sem qualquer menção direta à gratuidade.

Mudança no Nubank Ultravioleta chama atenção

Atualmente, o Nubank mantém o Ultravioleta como seu principal produto voltado ao público de alta renda. No site oficial, por exemplo, o banco informa que o cartão tem mensalidade de R$ 89.

No entanto, há possibilidade de isenção. Isso acontece quando o cliente gasta mais de R$ 8 mil por mês no crédito ou mantém ao menos R$ 50 mil guardados ou investidos na instituição.

Além disso, mesmo com a mudança envolvendo a HBO Max, o pacote continua sendo vendido como uma experiência premium. Entre os benefícios destacados estão a NuTag, a Casa Ultravioleta e a Caixinha Turbo.

Dessa forma, o banco mantém o posicionamento do produto como um cartão voltado à conveniência, ao estilo de vida e também às viagens.

Banco pode alterar benefícios do cartão

Por outro lado, a repercussão também encontra respaldo nos próprios termos do produto. Isso porque o contrato do Nubank Ultravioleta prevê a possibilidade de alterações ao longo do tempo.

Ou seja, serviços, funcionalidades e benefícios podem mudar conforme a estratégia do banco. Na prática, isso dá margem para revisões na composição do pacote oferecido aos clientes.

Por isso, mudanças como a da HBO Max, embora causem surpresa, estão previstas nas regras do cartão.

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