Hotel fantasma: construção de luxo com 200 camas nunca chegou a abrir e agora está à venda

Empreendimento de alto padrão ficou anos sem uso e agora tem mobiliário novo vendido online a preços acessíveis

Gabriel Yuri Souto - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Um hotel de luxo em Portugal voltou a chamar atenção por um motivo incomum: ele nunca abriu as portas. O empreendimento, localizado em Sesimbra, foi planejado como uma unidade cinco estrelas, mas não avançou.

Agora, anos depois, o projeto ganhou um novo destino. Isso porque todo o mobiliário adquirido começou a ser vendido online.

Projeto ambicioso que não saiu do papel

O hotel Sesimbra Bay tinha inauguração prevista para 2010. Na época, o projeto incluía uma estrutura completa e moderna.

Entre os principais destaques estavam:

mais de 200 quartos

restaurantes e bares

spa e academia

piscinas e áreas verdes

No entanto, o projeto parou antes da conclusão. Com isso, o imóvel passou para instituições financeiras e permaneceu fechado.

Móveis novos entram no mercado

Com o passar do tempo, o empreendimento ficou abandonado. No entanto, recentemente, surgiu uma nova oportunidade.

Mais de mil peças compradas para o hotel passaram a ser vendidas online. Além disso, todos os itens continuam em estado novo, já que ninguém chegou a utilizá-los.

Entre os produtos disponíveis, estão:

sofás e poltronas

mesas e cadeiras

espelhos e luminárias

móveis completos de quartos

Assim, consumidores passaram a acessar produtos de alto padrão por valores reduzidos.

Preços mais baixos impulsionam procura

Outro ponto que chama atenção envolve os preços. Em muitos casos, os valores ficam bem abaixo do esperado para itens desse nível.

Os produtos variam entre 10 e 180 euros. Por isso, a oportunidade atrai tanto consumidores comuns quanto profissionais.

Além disso, o custo-benefício aumenta o interesse no mercado.

Venda online facilita acesso

A comercialização acontece em uma plataforma especializada. Dessa forma, o processo se torna mais simples e acessível.

Além disso, a iniciativa busca dar utilidade a produtos que ficariam parados.

Assim, o projeto reduz desperdícios e incentiva o reaproveitamento.

Caso vira exemplo de reaproveitamento

Por um lado, o hotel representa um investimento que não se concretizou. Por outro, a venda dos móveis cria novas possibilidades.

Dessa forma, o chamado “hotel fantasma” ganha uma nova função. Mesmo sem nunca ter recebido hóspedes, ele agora movimenta o mercado de mobiliário.

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