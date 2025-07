Conheça trilha de Mountain Bike escondida dentro de Goiânia

É o tipo de lugar que nos faz lembrar que, às vezes, a aventura está mais perto do que imaginamos

Anna Júlia Steckelberg - 28 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

No vai e vem da GO-020, bem em frente ao imponente Centro Cultural Oscar Niemeyer e cercado pelos luxuosos condomínios horizontais que moldam uma das áreas mais valorizadas da capital, uma surpresa passa despercebida pela maioria dos goianienses. Ali, entre o concreto e o cerrado urbano, está escondida uma das melhores trilhas para iniciantes no Mountain Bike em Goiás: a Trilha do Laboratório.

Sim, é isso mesmo. Goiânia, com todo o seu crescimento vertical, trânsito e agitação, abriga um verdadeiro refúgio verde ideal para quem busca emoção sobre duas rodas. A trilha é apelidada carinhosamente de “Laboratório” pelos ciclistas locais, nome que surgiu de forma orgânica, já que ali muitos testam suas habilidades, novos equipamentos e ganham resistência no pedal.

A existência dessa trilha, que poderia muito bem estar dentro de uma reserva ambiental, surpreende. Fica praticamente ao lado do Paço Municipal, dentro do Parque Lozandes. O percurso faz um contorno completo pela área verde da prefeitura e é considerado um dos mais acessíveis da cidade para quem está começando no universo do MTB, mas também agrada veteranos que querem manter o ritmo com segurança.

Com cerca de 4 a 5 quilômetros, a Trilha do Laboratório tem trechos em single track (caminhos estreitos) e passagens com pequenos desafios naturais — como subidas curtas, descidas suaves, raízes, curvas e pedras. Mas o grande diferencial é o equilíbrio: ela oferece aventura na medida certa, sem ser excessivamente técnica.

O local também é bem sinalizado e rodeado por vegetação do cerrado, o que garante sombra em boa parte do trajeto e um contato direto com a natureza, mesmo estando em plena área urbana.

A história da trilha remonta a mais de dez anos, quando um grupo de amigos apaixonados por ciclismo decidiu transformar o espaço, então praticamente abandonado, em uma rota de treino.

Na época, Goiânia ainda não oferecia opções adequadas para o crescimento do Mountain Bike como esporte. Assim, eles mesmos abriram caminho, cuidaram do percurso e estimularam outros ciclistas a frequentar o local.

Desde então, o espaço ganhou relevância na comunidade esportiva. Hoje, além dos bikers, o local também recebe praticantes de trekking, caminhada e até famílias que aproveitam o fim de tarde para fazer trilhas leves e contemplar o pôr do sol com vista privilegiada da cidade.

O espaço também já serviu de palco para diversas competições e eventos ciclísticos que movimentam os fins de semana da região. E mesmo quem nunca participou de um campeonato sente o clima esportivo que paira no ar. É comum encontrar ciclistas em grupos, fazendo aquecimento, testando pneus ou trocando dicas técnicas.

Outro ponto positivo é a segurança e o fácil acesso. Estacionar por perto não é um problema e, apesar de estar em uma região nobre, a trilha continua aberta e democrática, atraindo desde ciclistas de alto rendimento até quem acabou de comprar a primeira bike.

Portanto, se você mora em Goiânia ou está de passagem, e quer experimentar a sensação de pedalar em meio à natureza sem sair da cidade, a Trilha do Laboratório é uma descoberta que merece espaço na sua agenda, ou melhor, na sua próxima pedalada. É o tipo de lugar que nos faz lembrar que, às vezes, a aventura está mais perto do que imaginamos.

