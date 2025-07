De onde vem a farmácia Nissei e o que aconteceu com a Rede Santa Marta?

Quem passa por Goiás já consegue ver a presença da empresa paranaense de forma mais ativa

Thiago Alonso - 28 de julho de 2025

Redes de farmácias Nissei e Santa Marta tem grande ligação. (Foto: Divulgação)

Quem passa por Goiânia, ou outras cidades em Goiás, percebe que a Drogaria Santa Marta segue na ativa, com várias unidades em diversas localidades — mesmo com a empresa tendo dado entrada em um processo de recuperação judicial.

Acontece que o real motivo pela resistência da rede, mesmo com as finanças em baixa, foi a compra da marca pela também farmacêutica Nissei, do Paraná.

A aquisição completa um ano já no mês de agosto de 2025, e marca a data em que o Grupo Nissei fechou a compra das 32 lojas da rede Drogaria Santa Marta.

À época, a empresa desembolsou cerca de R$ 30,1 milhões para a negociação, assumindo as dívidas de quase R$ 100 milhões da varejista goiana.

A compra das lojas aconteceu por meio de uma carta proposta, onde a paranaense teve direito de preferência, dentro do processo judicial da 5ª Vara Cível de Aparecida de Goiânia, que estava em tramitação desde 2011.

A movimentação segue uma linha de incorporações do Grupo Nissei, que já tem mais de 370 lojas no Sul e Sudeste, ampliando o leque com outras aquisições, como em 2023, quando foram compradas 51 unidades da paulista Poupafarma — também em crise financeira.

Com a compra da Drogaria Santa Marta, a Nissei entra de vez no Centro-Oeste, tendo como foco as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Brasília, onde a rede é mais evidente.

Santa Marta

Mesmo com uma recuperação judicial em andamento desde 2011, a Drogaria Santa Marta tentou se manter no mercado, tendo no auge da operação, 60 lojas em funcionamento e um centro de distribuição próprio.

Apesar de um sucesso quase inabalável, o crescimento, em grande parte impulsionado por financiamentos, acabou gerando endividamento e perda de fôlego.

Por conta disso, vários planos de reorganização interna foram colocados em prática — todos, sem sucesso. Isso chamou a atenção do Grupo Nissei, que já havia comprado outras marcas anteriormente e decidiu ampliar ainda mais o leque.

*Com informações do O Popular e Valor O Globo.

