Marca de roupas tem falência decretada e lojas estão sendo fechadas

Marca encerra operações após enfrentar crise financeira e avanço da concorrência online

Isabella Valverde - 07 de maio de 2025

Rede de roupas é mundialmente conhecida. (Foto: Reprodução)

A Forever 21, rede de roupas mundialmente conhecida, teve a falência decretada nos Estados Unidos e começou a fechar suas mais de 300 lojas físicas espalhadas pelo país.

A marca justificou o pedido de falência citando o aumento nos custos operacionais e a forte concorrência de plataformas de comércio eletrônico chinesas, como a Shein.

Enquanto promove liquidações nas lojas físicas, o site oficial da marca segue em funcionamento.

Curiosamente, a medida vale apenas para as operações nos Estados Unidos. No exterior, as lojas continuam abertas — ao menos por enquanto.

Segundo a Forbes, a Authentic Brands Group, responsável pela propriedade intelectual internacional da Forever 21, poderá licenciar a marca para outros operadores, enquanto a empresa busca compradores para parte ou totalidade de seus ativos.

A crise financeira da Forever 21 já era conhecida. Em 2019, a varejista entrou com um pedido de proteção contra falência na Justiça norte-americana, como forma de tentar reestruturar seu negócio.

Forever 21 no Brasil

A Forever 21 chegou a atuar no Brasil durante um período de crescimento internacional. Em 2022, havia 15 lojas espalhadas pelo país.

No entanto, todas as unidades foram encerradas ainda naquele ano, marcando o fim da operação da rede em solo brasileiro.

Criada em 1984, a marca norte-americana chegou a faturar US$ 1 bilhão em 2005 e mais de US$ 4 bilhões em 2015, disputando mercado com gigantes como H&M e Abercrombie & Fitch.

No entanto, a década de 2010 marcou o início da sua queda, em meio à ascensão do varejo digital e, mais recentemente, das plataformas asiáticas de moda.

