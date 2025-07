Opinião de quem entrou na loja da Shein em Goiânia não é nada boa

Consumidores reclamam da pouca variedade, preços altos e qualidade inferior das peças

Gabriella Pinheiro - 18 de julho de 2025

Inaugurada na última quarta-feira (16), a loja temporária da Shein, em Goiânia, está sendo alvo de críticas de clientes que se decepcionaram pelos preços cobrados e a pouca variedade de peças.

Ao Portal 6, uma das visitantes — que esteve presente no primeiro dia — relatou ter ficado frustrada com a experiência. Um dos pontos destacados foi a baixa qualidade do material das bolsas e a ausência de opções disponíveis.

Logo em seguida, ela também criticou os preços, uma vez que o estabelecimento havia anunciado promoções. Contudo, segundo ela, os valores estavam equivalentes aos ofertados em shoppings.

“Pra mim, é o mesmo valor de qualquer outra loja do shopping. Não tem nada de promoção”, afirmou.

Em um panorama geral, a jovem declarou que o comércio oferecia poucas peças íntimas, pijamas e roupas de academia.

“A variedade deixou muito a desejar, e os preços são altos para a qualidade das peças. Inclusive, não vi nenhuma promoção real, e os valores não diferem dos praticados por outras fast fashion aqui em Goiânia. Honestamente, eu esperava mais. Gastei minha hora de almoço à toa, porque não comprei nada”, destacou.

Em uma publicação nas redes sociais, a influenciadora Vivian Razuk também aproveitou para tecer uma série de reclamações sobre a loja, a começar pelos preços elevados e as filas.

“Desde o início foi mais frustração do que felicidade. A variedade de peças é pequena, os preços não estão compensando. No próprio aplicativo, encontrei as mesmas peças por valores mais baixos. E a qualidade é aquela já conhecida — algumas modelagens deixam a desejar”, afirmou.

