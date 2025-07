Confeitaria queridinha enfrenta crise e entra com pedido de falência

A empresa era referência no mercado e era considerada uma das promessas do segmento de doces artesanais

Pedro Ribeiro - 25 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Igor Ovsyannykov)

A confeitaria é um setor que encanta o público, mas também exige preparo, gestão e resistência.

Recentemente, uma empresa bastante admirada nesse ramo chocou seus clientes e o mercado ao anunciar um pedido de falência.

A notícia pegou muitos de surpresa, especialmente porque a marca havia alcançado visibilidade nacional e era considerada uma das promessas do segmento de doces artesanais.

Afinal, como um negócio tão elogiado chegou a esse ponto?

A confeitaria em questão é a Joyebells, fundada na Virgínia e conhecida por suas tortas de batata-doce, abóbora e pêssego. Após ganhar os holofotes ao participar de um famoso programa de investimentos na televisão, a empresa recebeu elogios, mas não garantiu o tão esperado investimento. Sem novos recursos, os problemas começaram a se acumular.

Com o passar dos meses, a situação piorou. A Joyebells enfrentou dificuldades para quitar um empréstimo de 350 mil dólares feito em 2023. Antes mesmo do vencimento, o banco credor – o Locus Bank – cobrou o valor integral. A cobrança judicial se tornou inevitável, e a dívida atualizada já beira os 344,5 mil dólares. Além disso, surgiram outros credores, incluindo a Receita Federal dos EUA e uma fornecedora de tortas. O total das dívidas, somando empresa e proprietários, passa de 1,27 milhão de dólares.

Problemas de qualidade e impacto nas vendas

Outro fator decisivo foi o recall de mais de 315 mil tortas de pêssego em 2023. Por causa de frutas fora do ponto ideal, a marca precisou retirar os produtos do mercado, o que afetou drasticamente o faturamento. Com menos produtos disponíveis e a reputação em risco, as vendas caíram.

Ao longo de 2024, a distribuição ficou quase restrita ao canal de TV QVC. Isso limitou o alcance da confeitaria e reduziu o fluxo de caixa. Os custos operacionais continuaram altos, e os estoques mal giravam. Assim, a crise financeira se agravou rapidamente.

O pedido de falência e o que ele significa

Em 2025, a Joyebells entrou com pedido de proteção judicial usando o Capítulo 11 da lei de falências dos Estados Unidos. Esse processo permite que empresas renegociem dívidas, suspendam cobranças temporariamente e tentem se reestruturar. No caso da confeitaria, o objetivo é reorganizar os pagamentos, preservar a marca e, quem sabe, retomar as atividades futuramente.

Durante esse período, o tribunal acompanha de perto o plano de recuperação. Credores não podem exigir o pagamento imediato, e a empresa tem um prazo para apresentar uma proposta viável de reestruturação.

Lições para o setor de confeitaria artesanal

Casos como esse mostram o quanto o mercado de alimentos artesanais pode ser instável. Primeiramente, lidar com produtos perecíveis requer controle absoluto de qualidade. Depois, confiar em poucos canais de venda pode ser perigoso, especialmente em momentos de crise. Além disso, o acesso ao crédito continua sendo um obstáculo para pequenos negócios, que muitas vezes não conseguem condições justas para renegociar dívidas.

Por fim, a história da Joyebells revela que, mesmo com visibilidade e boa reputação, nenhuma confeitaria está imune aos riscos financeiros. Crescer é importante, mas crescer com estrutura é essencial. O fracasso de uma marca tão querida é um alerta para todo o setor.

