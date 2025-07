Pai lamenta a perda da convivência diária com o filho de apenas 2 anos: “nada justifica”

Decisão ocorreu no dia 18 de julho, quando o juiz reduziu o acesso dele ao filho, que ocorre das 09h até as 18h

Samuel Leão - 28 de julho de 2025

Mateus com o filho Artur, à esquerda, e a criança com os avós, à direita. (Foto: Reprodução)

Depois de conviver diariamente com Artur, o próprio filho, por 2 anos, Mateus Loures, advogado anapolino de 32 anos, recebeu um balde de água fria da Justiça: só poderia ver o filho aos sábados, de 15 em 15 dias. Rápidas apurou que a decisão ocorreu no dia 18 de julho, quando o juiz reduziu o acesso dele ao filho, que ocorre das 09h até as 18h. Como o processo corre em segredo de Justiça, Mateus explicou que não pode dar detalhes da relação, mas reforça que nada que tenha ocorrido seria o suficiente para separá-lo do filho. O sábado que se passou foi o primeiro da nova lógica de guarda do filho e, emocionado com o reencontro, junto com os avós da criança, ele publicou um vídeo nas redes sociais. A publicação viralizou rapidamente, ganhando diversos apoiadores e alcançando mais de 140 mil visualizações em poucas horas. A mudança na vida de Mateus e dos pais “Quando Artur nasceu eu renasci junto com ele, ele é a minha maior realização da vida. E o fato de terem me tirado a convivência dele sem direito de defesa, foi como se tirasse um pedaço de mim, nos últimos dias eu apenas estou sobrevivendo, dia após dia, contando os segundos pra ter ele de volta”, desabafou Mateus. Os avós da criança vivem o mesmo drama. Após construírem relações próximas, convivendo quase diariamente com a criança, de repente perderam o acesso ao pequeno Artur, que sequer entende o que está acontecendo. O registro publicado nas redes sociais de Mateus foi justamente o reencontro com eles, e mostra tanto a emoção dos avós como da criança, que corre para abraçar o vovô emocionado. A rotina interrompida e a repercussão “Eu buscava ele todos os dias, de segunda a sábado, das 7h da manhã até as 13h30. Então ele passava comigo todos os dias, na parte da manhã. Meus pais conviviam com ele diariamente, davam muito amor”, revelou. Enquanto conta os segundos para ter o filho de volta, Mateus espera conseguir uma vitória na Justiça para poder retomar a vida com o pequeno. O vídeo do reencontro com os avós recebeu diversos comentários emocionados, com pessoas celebrando a importância do afeto e presença familiar: “Amor não pode ser comprado, separado, quebrado, ele é único e genuíno, único!Como é lindo ver o amor dessa família!”, publicou uma internauta.

Prefeitura de Anápolis fecha contrato com Urban para vale-transporte

O Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Anápolis firmou um contrato com a Urban, empresa responsável pelo transporte público da cidade, para garantir o vale-transporte dos servidores da saúde.

Deslocamentos entre trabalho e residência serão custeados, pelos próximos 12 meses, somando o valor de R$ 897 mil.

Autorização para evento Piribier é considerada legal pelo MPGO

A 2ª Promotoria de Justiça de Pirenópolis arquivou uma denúncia sobre possível irregularidade na autorização para o evento Piribier 2025, realizado no aeródromo da cidade. O inquérito investigava se a GOINFRA cometeu alguma infração ao ceder o espaço público para o festival com fins lucrativos.

Segundo o Ministério Público (MPGO), não houve violação aos princípios da administração pública. A GOINFRA justificou que o uso do aeródromo foi formalizado por ato administrativo legal, baseado em análise técnica e comunicado à ANAC, sem prejudicar voos de emergência. Além disso, o MPGO apontou que o evento fazia parte do calendário oficial de turismo de Goiás, com contrapartidas definidas em contrato com a Goiás Turismo.

Também concluiu que a situação não é comparável à negativa de uso do espaço ao evento Réveillon Viva Piri em anos anteriores, como sugerido na denúncia.

Expectativa é que a Delegacia Regional também ganhe um novo titular

A mudança de mando na Polícia Militar (PM) de Anápolis, e também promoções sendo concedidas para delegados da Polícia Civil (PC) não devem ser as únicas alterações de 2025.

Rápidas apurou que uma mudança na direção da 3ª Delegacia Regional de Polícia (3ª DRP) também está a caminho.

Câmara Municipal avança na criação da TV Câmara

Câmara Municipal de Anápolis foi uma das contempladas para celebrar contrato de cooperação com a Câmara dos Deputados, objetivando a implantação de operação do sistema de transmissão de TV digital no âmbito do programa Brasil Digital, do Governo Federal.

Com o apoio da presidente Andréia Rezende (Avante), que tem investido em ações de transparência do Legislativo, o projeto caminha para se tornar realidade.

Ações do Executivo devem ir para a Câmara nesta semana

Através de uma sessão extraordinária, a Câmara de Anápolis deve votar projetos do prefeito Márcio Corrêa (PL) ainda nesta semana.

Apesar de ainda não terem sido adiantados os temas, vale lembrar que o último projeto levado pelo Executivo foi a criação das secretarias de Esportes e Cultura.

Nota 10

Para a Associação Atlética Anapolina, também conhecida como Rubra ou Xata, que conseguiu voltar para a séria A do Goianão.

Nota Zero