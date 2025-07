6 comportamentos que indicam que uma pessoa não tem bom senso

Você precisa entender melhor os limites entre o aceitável e o inadmissível

Pedro Ribeiro - 29 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Doğu Tuncer)

Alguns comportamentos revelam mais sobre uma pessoa do que mil palavras.

E quando falta bom senso, isso aparece rápido — seja numa conversa, numa escolha ou em pequenas atitudes do dia a dia.

Se você já teve que lidar com alguém que parece sempre atravessar o limite do razoável, sabe exatamente do que estamos falando.

6 comportamentos que indicam que uma pessoa não tem bom senso

1. Desrespeito às normas

Pessoas que ignoram regras simples, como não furar fila, usar o celular no cinema ou seguir limites de velocidade, costumam demonstrar falta de bom senso. Não é apenas uma questão de legalidade, mas de convivência. Quando alguém age como se estivesse acima das regras, isso prejudica o coletivo. E mostra que ela não pensa nas consequências para os outros.

2. Não reconhecem os próprios erros

Errar é humano. Mas negar o erro e insistir que está certo, mesmo diante de fatos claros, é sinal de falta de maturidade e bom senso. Pessoas assim preferem apontar o dedo para os outros ou criar desculpas, em vez de assumir responsabilidade. Isso mina relações, desgasta ambientes e dificulta o crescimento pessoal.

3. Atitudes inconsistentes

Sabe aquela pessoa que hoje fala uma coisa e amanhã faz o contrário? Ou que cobra dos outros algo que ela mesma não pratica? Esse tipo de comportamento confunde, frustra e afasta. Falta coerência. E sem coerência, não há como confiar. O bom senso exige alinhamento entre discurso e prática.

4. Desorganização

Viver no caos, esquecer compromissos, atrasar sempre ou deixar tarefas pela metade não é apenas um problema de produtividade. Muitas vezes, é reflexo de falta de bom senso. A desorganização constante atrapalha não só a própria vida, mas também a dos que estão por perto. Quem tem noção do impacto das suas ações tenta, no mínimo, se organizar melhor.

5. Falta de empatia

Ignorar o sentimento dos outros, fazer piadas de mau gosto ou agir como se só a própria opinião importasse é um comportamento comum em quem não tem empatia. E sem empatia, o bom senso vai embora.

Ter consideração pelo outro é essencial para qualquer relação saudável. E quem não consegue fazer isso costuma criar ambientes tensos e desconfortáveis.

6. Mania de se impor o tempo todo

Interromper conversas, falar mais alto para ganhar no grito, insistir que a sua ideia é sempre a melhor — tudo isso mostra uma tendência autoritária que revela, no fundo, falta de bom senso.

A comunicação saudável exige escuta, respeito e espaço para o outro. Pessoas sensatas sabem ceder. Quem não consegue, mostra que ainda tem muito a aprender sobre convivência.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!