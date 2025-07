Como evitar manchas no rosto usando ingredientes que você tem em casa

Com itens simples e acessíveis, dá pra adotar alguns hábitos que fazem diferença real na saúde da pele

Gabriella Licia - 29 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Miriam Alonso)

As manchas no rosto são causadas por diferentes fatores: sol em excesso, espinhas, alterações hormonais e até o uso indevido de cosméticos. Antes de qualquer tratamento, o ideal é sempre consultar um dermatologista, que vai indicar o melhor caminho conforme o seu tipo de pele e histórico.

Mas, enquanto isso, existem alternativas caseiras e não invasivas que podem ajudar a manter o rosto mais uniforme, hidratado e protegido no dia a dia.

Com ingredientes simples e acessíveis, dá pra adotar alguns hábitos que fazem diferença real na saúde da pele, desde tônicos calmantes até esfoliações leves que ajudam na renovação celular.

A seguir, reunimos algumas formas eficazes de prevenir manchas usando o que você provavelmente já tem aí em casa.

1. Use o chá de camomila como tônico natural

A camomila tem ação calmante e anti-inflamatória, ajudando a suavizar a pele irritada e prevenir manchas causadas por acne ou alergias. Basta preparar o chá, deixar esfriar e aplicar com algodão no rosto limpo, uma vez ao dia.

2. Aposte no mel para hidratar e proteger

O mel é antibacteriano e ajuda a manter a pele hidratada, o que é essencial para prevenir marcas. Uma máscara de mel puro no rosto por 15 minutos, duas vezes por semana, pode melhorar o aspecto da pele e evitar escurecimentos.

3. Use o limão com cuidado, sempre à noite

O limão tem ação clareadora natural, mas deve ser usado com atenção. Você pode misturar algumas gotas ao mel ou ao iogurte e aplicar no rosto por até 10 minutos à noite. Nunca use limão e se exponha ao sol, pois isso pode causar o efeito contrário.

4. Hidrate com azeite de oliva ou óleo de coco

Esses óleos naturais nutrem a pele e ajudam na regeneração celular. Aplicar uma pequena quantidade antes de dormir, especialmente nas áreas mais secas, evita o ressecamento que pode levar ao surgimento de manchas.

5. Aposte no vinagre de maçã diluído como adstringente

Com propriedades antibacterianas e esfoliantes leves, o vinagre de maçã pode equilibrar o pH da pele. Misture uma parte de vinagre para duas de água e aplique com algodão, de 2 a 3 vezes por semana.

6. Faça esfoliações suaves com aveia ou açúcar mascavo

Esfoliar a pele remove células mortas e previne o acúmulo de melanina. Misture aveia ou açúcar com mel ou iogurte e massageie o rosto com movimentos circulares suaves, uma vez por semana.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!