Não é Goiânia, nem Anápolis: conheça as 6 cidades mais antigas de Goiás

Capital e maior polo econômico do estado ficam de fora da lista que revela os verdadeiros berços da história goiana

Pedro Ribeiro - 29 de julho de 2025

Rua do Lazer, a mais movimentada de Pirenópolis. (Foto: Divulgação)

Muita gente acredita que Goiânia ou Anápolis estão entre as cidades mais antigas de Goiás, por causa de sua importância econômica e populacional.

Mas, na verdade, o surgimento do estado está profundamente ligado ao ciclo do ouro no século XVIII.

Foi nesse período que bandeirantes paulistas penetraram o interior do Brasil e fundaram os primeiros núcleos urbanos — muitos dos quais ainda preservam seu charme colonial e importância cultural.

Confira agora as 6 cidades mais antigas de Goiás que foram fundamentais para a formação histórica, econômica e cultural do estado.

1. Goiás (antiga Vila Boa de Goiás) – 1727

A cidade de Goiás, também chamada de Goiás Velho, foi fundada em 1727 por Bartolomeu Bueno da Silva (o Anhanguera) durante a corrida do ouro.

Ela foi a primeira capital do estado de Goiás e permaneceu como sede do governo até a inauguração de Goiânia, em 1937.

Seu conjunto arquitetônico e urbanístico colonial é tão importante que, em 2001, a cidade foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO. É também terra natal da poetisa Cora Coralina, uma das mais respeitadas escritoras brasileiras.

2. Pirenópolis (antigo Arraial de Meia Ponte) – 1727

Fundada no mesmo ano que Goiás, Pirenópolis surgiu como Arraial de Meia Ponte, também por causa do ouro encontrado na região.

A cidade ficou conhecida por sua arquitetura colonial bem preservada, festas religiosas tradicionais — como a Festa do Divino — e suas belezas naturais, que a tornaram um dos principais destinos turísticos do Centro-Oeste.

Hoje, é um polo cultural e ecológico, atraindo visitantes do Brasil e do exterior.

3. Corumbá de Goiás – 1730

Localizada próxima a Pirenópolis, Corumbá de Goiás também nasceu no ciclo do ouro.

Pequena e acolhedora, a cidade conserva seu casario antigo e igrejas do período colonial.

Além de seu valor histórico, é muito visitada por turistas que buscam natureza e tranquilidade, especialmente por causa da famosa cachoeira do Salto de Corumbá, com cerca de 50 metros de altura.

4. Luziânia (antiga Santa Luzia) – 1746

Luziânia foi fundada com o nome de Santa Luzia, por agricultores e mineradores que seguiam o Rio São Bartolomeu.

O nome foi alterado em 1943, em homenagem ao padre Luiz, figura importante na fundação da cidade.

Hoje, Luziânia é uma das maiores cidades do estado, com forte influência na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Apesar de moderna, ainda guarda resquícios do passado colonial em sua área central.

5. Jaraguá – 1748

Originalmente um ponto de parada entre arraiais de mineração, Jaraguá acabou se tornando uma cidade com grande vocação econômica.

Após o fim do ciclo do ouro, prosperou com a agricultura e, mais recentemente, se consolidou como um dos maiores polos de confecção do Brasil, com destaque no comércio de roupas.

Seu patrimônio histórico, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, remete aos tempos da fundação e ajuda a contar sua história.

6. Pilar de Goiás – cerca de 1750

Apesar de pequena e pouco conhecida, Pilar de Goiás tem grande valor histórico. Fundada no auge do garimpo de ouro, é considerada uma das localidades mais antigas do estado.

A cidade ainda mantém a arquitetura típica do século XVIII, com ruas de pedra, igrejas antigas e casarões coloniais. É como um museu a céu aberto, silencioso e cheio de memórias do Brasil colonial.

E Goiânia e Anápolis?

Apesar de serem hoje os principais polos urbanos de Goiás, Goiânia e Anápolis surgiram bem depois do ciclo do ouro.

Goiânia foi planejada e inaugurada em 1933 para substituir a antiga capital (cidade de Goiás) e representar a modernização do estado.

Já Anápolis, embora mais antiga que a capital, só começou a se desenvolver significativamente a partir do final do século XIX, com a chegada da estrada de ferro.

Ou seja, por mais influentes que sejam atualmente, nenhuma das duas está entre as mais antigas — posição ocupada por cidades históricas que nasceram nas trilhas do garimpo e deixaram marcas profundas na formação do território goiano.

