Bolo de coco com brigadeiro de doce de leite: fica molhadinho e bem recheado

Preparo ideal para quem gosta de uma massa fofinha, molhadinha e bem recheada

Magno Oliver - 30 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela/ YouTube/ Canal Confeitando com Daniela Bolos)

Depois da onda do morango do amor, uma nova sobremesa caiu no gosto de brasileiros: o bolo de coco com brigadeiro de doce de leite.

Assim, o bolo de coco com brigadeiro de doce de leite é uma variação fofinha, úmida e irresistível do tradicional bolo prestígio. Confira como preparar a sobremesa que virou sucesso na internet:

Ingredientes do bolo de coco com brigadeiro de doce de leite:

– 3 ovos (claras e gemas separadas);

– Meia xícara (chá) de óleo;

– 1 e 1/3 de xícara (chá) de leite;

– Uma xícara e meia de açúcar;

– Meia xícara (chá) de chocolate em pó;

– 2 xícaras e meia (chá) de farinha de trigo;

– 1 colher (sopa) de fermento em pó;

– Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar;

– 200g de coco ralado.

Calda do bolo:

– Meia xícara (chá) de leite;

– Uma xícara (chá) de leite de coco;

– 2 colheres (sopa) de açúcar.

Recheio:

– lata de leite condenado;

– Uma xícara (chá) de doce de leite cremoso;

– Meia xícara (chá) de creme de leite;

– 1 colher (sopa) de manteiga.

Cobertura:

– Meia xícara (chá) de creme de leite.

Modo de preparo do bolo de coco com brigadeiro de doce de leite:

Primeiro passo é preparar a massa, onde na batedeira você vai bater as claras em neve e reservar. Assim, ainda na batedeira, em uma outra tigela, você vai bater as gemas, o óleo, o leite, o açúcar e o chocolate em pó.

Sem parar de bater, junte a farinha aos poucos à massa até que ela fique em aspecto bem homogêneo. Em seguida, misture o fermento e as claras em neve com uma colher.

Em seguida, transfira para uma forma de 22cm x 30cm untada e enfarinhada, e leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até assar e dourar. Assim, espere a massa esfriar bem e depois desenforme.

Agora para o recheio, pegue uma panela, misture os ingredientes, exceto o creme de leite, e leve ao fogo baixo, mexendo até desgrudar do fundo da panela. Depois, misture o creme de leite e deixe o creme esfriar. Feito isso, corte o bolo ao meio, coloque uma das massas em um prato, espalhe o recheio e cubra com a outra massa por cima.

Assim, em uma tigela, misture os ingredientes da cobertura e espalhe bem sobre o bolo. Leve à geladeira por 1 hora.

Por fim, corte em pedaços, passe pelos ingredientes da calda misturados e depois pelo coco ralado e aí leve à geladeira até o momento de servir.

