Câmera flagrou psicólogo fugindo após matar cantor no Bosque dos Buritis

Autor confesso do crime afirmou que esfaqueou músico após ter sido ofendido e chamado de "corno"

Davi Galvão - 30 de julho de 2025

Psicólogo foi flagrado por câmeras de segurança fugindo do local. (Foto: Reprodução)

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento em que o psicólogo Arthur Vinicius Silva Lima, de 32 anos, deixa o Bosque dos Buritis, em Goiânia, logo após o assassinato do cantor e músico Bruno Duarte.

Nas imagens, é possível ver um homem de camisa preta caminhando para fora do local. Segundo a Polícia Civil, trata-se do suspeito seguindo em direção ao carro utilizado na fuga.

A defesa de Arthur afirmou, em nota enviada ao G1, que ele “estava sendo agredido verbalmente e, em legítima defesa, utilizou um canivete para se defender de uma faca”. A advogada também negou que o crime tenha sido premeditado ou que tenha havido uma emboscada.

Após investigações da Polícia Civil (PC), o psicólogo foi preso na cidade de Catalão nesta segunda-feira (28), enquanto tentava fugir com a ajuda do pai.

Em tempo

Bruno foi encontrado já sem vida pelas autoridades na noite do último sábado (26), depois de se envolver em uma briga com o suspeito e ser esfaqueado.

Após ser preso, em um vídeo a uma autoridade policial, Arthur disse que cometeu o homicídio após ofensas pessoais por parte de Bruno e que teria praticado o assassinato ‘sem querer’.

Mensagens analisadas pela PC indicam que a vítima estava tendo um relacionamento com a ex-companheira do suspeito.

Confira a nota da defesa, na íntegra:

“No dia dos fatos, o Arthur encontrou-se com Bruno no Parque dos Buritis por acaso, sendo agredido verbalmente e, em legítima defesa, utilizou um canivete para se defender de uma faca. Não houve premeditação ou emboscada, sendo a luta corporal uma reação imediata à agressão sofrida. Que a defesa vai impetrar Pedidos de Liberdade e provar a Legítima defesa durante instrução do processo.”

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!