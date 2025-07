Suspeito de assassinar cantor no Bosque dos Buritis é professor universitário de psicologia

Durante a fuga, homem foi auxiliado de forma ativa pela família, que o ajudou a se esconder e despistar as autoridades

Davi Galvão - 29 de julho de 2025

À esquerda, suspeito de matar Bruno Duarte, estudante de música do IFG (à direita). (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu o professor universitário suspeito de matar o cantor Bruno Duarte, no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, em Goiânia. As autoridades acreditam que o crime tenha sido motivado por ciúmes.

De acordo com a PM, o suspeito, de 32 anos, foi identificado a partir de vídeos gravados por testemunhas no momento do crime e de relatos que o descreviam com precisão.

Imagens de câmeras de segurança e mensagens trocadas pela vítima com amigos também ajudaram a levantar o histórico de ameaças que vinha sofrendo, apontando possível motivação passional para o homicídio.

As mensagens indicam que Bruno estava tendo um relacionamento com a ex-companheira do suspeito, que dá aulas de psicologia.

O veículo usado na fuga — um Volkswagen Gol preto — foi rastreado até Águas Lindas de Goiás. A partir disso, os policiais começaram a monitorar endereços ligados à família do suspeito.

Ele chegou a se esconder na casa de parentes em Goiânia e Caldas Novas, e, ao perceber a aproximação das equipes, fugiu novamente com ajuda ativa da família.

Já em Catalão, o suspeito foi localizado na segunda-feira (28), dentro de uma caminhonete dirigida pelo pai.

Equipes da CPE montaram um cerco e conseguiram interceptar o veículo ainda no perímetro urbano da cidade. Ao ser abordado, ele confessou o crime e disse que pretendia se apresentar à Polícia Civil de Itumbiara.

Em tempo

Bruno foi encontrado já sem vida pelas autoridades na noite do último sábado (26), depois de se envolver em uma briga com o suspeito e ser esfaqueado.

Em um vídeo registrado no local, é possível ver o momento em que o homem aparece ensanguentado e é atingido por mais um golpe de faca.

