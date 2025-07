Mulheres brigaram violentamente dentro do cinema no Buriti Shopping

Situação se iniciou após uma discussão da suposta autora com o companheiro da outra

Thiago Alonso - 30 de julho de 2025

Mulheres brigaram no cinema do Buriti Shopping. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta terça-feira (29), após duas mulheres se envolverem em uma briga violenta dentro do cinema do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia.

A situação se iniciou após uma discussão entre a suposta autora, de 27 anos, que estava acompanhada da filha pequena. Se exaltando, ela teria golpeado um jovem, de 29 anos, com um capacete de motocicleta — o que o deixou com uma lesão no rosto.

Ao perceber a agressão, a esposa dele, também de 27 anos, decidiu intervir, momento em que partiu para uma luta corporal com a suspeita.

A violência foi tão grande que ambas saíram com ferimentos nas mãos — devido aos golpes — e no rosto, sendo necessário acionar agentes da PM, que se dirigiram ao Buriti Shopping.

Já dentro do estabelecimento, os militares constataram o ocorrido, encaminhando todos os envolvidos até uma delegacia da Polícia Civil (PC), sendo que a criança, filha da suposta autora, teria ficado sob a guarda do namorado dela durante a ocorrência.

Na Central de Flagrantes, as autoridades competentes constataram o ocorrido, sendo que foi possível verificar que uma das mulheres teve uma das unhas dilacerada durante a briga, enquanto os demais tiveram ferimentos no rosto.

Assim, ambas as envolvidas foram autuadas pelos crimes de lesão corporal dolosa, mas se recusaram a registrar representação criminal, sendo liberadas em seguida.

O Portal 6 entrou em contato com o Buriti Shopping, onde ocorreu a confusão, mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno. O espaço segue em aberto.

