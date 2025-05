Desentendimento após “fechada” no trânsito termina em pedrada e pancadaria entre motoristas em Goiânia

Pedra jogada por um dos condutores acertou, além do para-brisas do outro carro, também a testa da passageira

Natália Sezil - 10 de maio de 2025

Veículo acabou danificado. (Foto: Reprodução)

Uma “fechada” no trânsito acabou terminando em confusão após um dos motoristas envolvidos resolver atacar o outro carro com uma pedra, neste sábado (10), em uma avenida no Setor Central de Goiânia.

A situação teria envolvido um Volkswagen Nivus e um Citroën C4 – cujos condutores teriam apresentado versões um pouco diferentes sobre o ocorrido.

Segundo o motorista do Citroën C4, de 38 anos, ele foi “fechado” por uma manobra do outro carro. Com isso, teria se exaltado e alcançado o veículo supostamente responsável pela manobra no semáforo seguinte.

Em seguida, teria arremessado uma pedra contra o para-brisa do Volkswagen Nivus, acertando a região central do vidro e, também, a testa da passageira.

Na sequência, o motorista vítima da pedrada teria descido do carro e começado uma série de socos e chutes.

Por outro lado, na versão desse segundo condutor, de 41 anos, ele buzinou para o veículo Citroën após um desentendimento no trânsito.

Segundo o relato do homem, ele só teria descido do carro depois que o motorista mais novo tentou retirar sua companheira (a passageira acertada pela pedra) de dentro do automóvel.

A briga entre os homens foi registrada por alguém que passava pelo local, exibindo a pancadaria que sucedeu à pedrada.

Diante do ocorrido, a Polícia Militar (PM) foi acionada e conduziu o casal do Citroën C4 à Central Geral de Flagrantes, para que a ocorrência fosse registrada.

Já os ocupantes do Volkswagen Nivus teriam fugido do local quando as autoridades chegaram, sendo posteriormente encontrados em um hospital da capital.

Agora, a Polícia Civil (PC) fica responsável pelas próximas medidas cabíveis do caso.

