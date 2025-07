Anvisa manda retirar do mercado medidor de glicose reprovado em testes

31 de julho de 2025

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada do mercado de um medidor de glicose que foi reprovado em testes de qualidade.

A decisão, publicada no Diário Oficial, preocupa principalmente quem depende do equipamento para o controle da diabetes.

O aparelho afetado é da marca OK PRO, importado e distribuído no Brasil pela empresa Biomolecular Technology.

Segundo a Anvisa, a medida é preventiva e visa proteger a saúde dos consumidores.

Nos últimos dias, o assunto ganhou atenção após a divulgação de testes que apontaram falhas graves no produto. A Anvisa já havia determinado o recolhimento do glicosímetro, mas agora decidiu ampliar a ação com uma interdição cautelar. Isso significa que a comercialização, fabricação e o uso do dispositivo estão temporariamente proibidos.

A interdição foi motivada por um laudo insatisfatório recebido pela Anvisa. O documento foi emitido pelo INCQS/Fiocruz (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde). As amostras analisadas apresentaram falhas em diversos pontos importantes, como:

Rotulagem incorreta;

Não conformidade com padrões técnicos;

Problemas nos testes de reprodutibilidade;

Resultados inconsistentes nos testes de repetibilidade.

Essas falhas comprometem a confiabilidade do aparelho e podem colocar em risco a saúde de quem depende dele para monitorar os níveis de glicose no sangue.

Qual produto foi afetado?

A resolução da Anvisa cita toda a linha de medidores de glicose sanguínea OK PRO, sem exceção de número de série. Isso quer dizer que todos os modelos fabricados estão sujeitos à interdição. Se você utiliza esse glicosímetro, é importante parar o uso imediatamente e buscar orientações com o fabricante.

O que fazer se você usa o medidor OK PRO?

A Anvisa recomenda que os consumidores entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Biomolecular Technology para esclarecer dúvidas e receber orientações sobre como proceder. Os canais de atendimento são:

Mesmo após o anúncio da interdição, a empresa responsável pelo produto emitiu uma nota afirmando confiar na qualidade dos seus dispositivos. Segundo a Biomolecular Technology, novas análises serão realizadas em breve para tentar regularizar a situação.

O que é um glicosímetro?

O medidor de glicose, também conhecido como glicosímetro, é um equipamento essencial para pessoas com diabetes. Ele permite que o paciente acompanhe a própria glicemia, entenda os efeitos da alimentação, dos medicamentos e das atividades físicas sobre o organismo, e tome decisões mais seguras sobre o controle da doença.

