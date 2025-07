Curso gratuito e 100% online de francês está com inscrições abertas para quem quer aprender um novo idioma

Pedro Ribeiro - 31 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Portal do MEC)

Se você está em busca de um curso gratuito para aprender francês do zero, essa é a sua chance.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), por meio do Campus Ouro Preto, está com inscrições abertas para o curso gratuito e 100% online de Francês Básico 1.

Uma oportunidade acessível, prática e totalmente virtual para quem quer começar a estudar um novo idioma sem sair de casa.

Além de não ter custos, o curso é aberto para pessoas de todo o Brasil e pode ser feito no seu ritmo.

Ou seja, é ideal para quem tem uma rotina corrida, mas quer aproveitar o tempo livre para se qualificar ou expandir conhecimentos.

A inscrição é rápida, e o conteúdo é completo, com direito a certificado ao final.

O curso gratuito oferece uma carga horária de 30 horas e é totalmente virtual. O conteúdo é ministrado pela professora Simone Garcia de Oliveira, que guiará os alunos pelos principais fundamentos do francês básico. Entre os temas abordados estão:

Pronomes pessoais do caso reto;

Verbos em -er, “être”, “avoir”, “venir”, “pouvoir”, entre outros;

Artigos definidos e indefinidos;

Frases afirmativas, negativas e interrogativas;

Gênero e plural dos adjetivos;

Futuro (futur proche), imperativo e pretérito (passé récent);

Preposições, advérbios e o uso do pronome impessoal on.

O conteúdo é direto, bem estruturado e pensado para iniciantes. Não é necessário ter conhecimento prévio.

Quem pode participar?

Qualquer pessoa interessada pode se inscrever. Não há exigência de idade, escolaridade mínima ou comprovação de renda. O curso gratuito é voltado para todos que desejam iniciar seus estudos em francês, seja por interesse pessoal, profissional ou acadêmico.

Como se inscrever?

Para participar do curso gratuito e 100% online de Francês Básico 1, basta acessar o link de inscrição clicando aqui.

Após preencher o cadastro, você já terá acesso ao conteúdo. Ao final, quem concluir todas as etapas e for aprovado, receberá um certificado oficial do IFMG.

Por que aproveitar essa oportunidade?

Em um mercado cada vez mais competitivo, saber um novo idioma é um diferencial. E quando se trata de um curso gratuito, com certificado, oferecido por uma instituição federal de ensino, a chance se torna ainda mais valiosa. Se você sempre quis aprender francês, agora é o momento. Tudo o que precisa é de conexão com a internet e vontade de começar.

