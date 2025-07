45 mil vagas abertas para cursos online e gratuitos em diversas áreas

É uma ótima oportunidade para adquirir novos conhecimentos, com qualidade e certificação, tudo isso sem sair de casa

Pedro Ribeiro - 26 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ROMAN ODINTSOV)

Se você está buscando cursos online para se capacitar sem gastar nada, essa é a sua chance.

A plataforma Escolegis, do Senado Federal, acaba de abrir 45 mil vagas para cursos online e gratuitos em diversas áreas.

As inscrições vão até o dia 28 de julho e as aulas começam em agosto. É uma oportunidade real de conquistar novos conhecimentos, com flexibilidade, qualidade e certificação — tudo isso sem sair de casa.

Essa iniciativa tem um propósito claro: levar educação profissional de qualidade para qualquer pessoa com acesso à internet.

Não há limite de idade e, para a maioria dos cursos, também não é exigida escolaridade mínima. Isso significa que estudantes, profissionais, pessoas em transição de carreira ou até quem está começando agora pode aproveitar.

Quais são os temas dos cursos?

Os cursos online oferecidos abrangem áreas como:

Educação;

Direito;

Gestão pública;

Cidadania;

Saúde;

Meio ambiente;

Língua portuguesa;

Tecnologia.

Essa variedade permite que você escolha cursos alinhados ao seu perfil e aos seus objetivos. Quer reforçar o currículo? Está se preparando para concursos? Precisa se atualizar no trabalho? Há opções para todas essas metas.

Como funcionam os cursos?

Todos os cursos são 100% online e gratuitos. O conteúdo fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso permite estudar com total liberdade, no horário que encaixar melhor na sua rotina. Ao final, você recebe um certificado gratuito emitido pela Escolegis — um diferencial importante para o mercado de trabalho.

Como se inscrever?

O processo é simples. A partir de 22 de julho, você deve acessar a plataforma Escolegis, fazer um cadastro rápido com seus dados pessoais, escolher os cursos desejados e finalizar a matrícula. Mas atenção: algumas vagas são limitadas. Para garantir sua participação, o ideal é se inscrever o quanto antes.

Por que essa é uma boa oportunidade?

Porque combina três pontos essenciais: cursos online, gratuidade e qualidade. Além disso, o aprendizado é acessível, autônomo e pode abrir portas no mercado. A ação busca atingir milhares de brasileiros em todo o país, democratizando o acesso ao conhecimento.

Se você quer melhorar sua qualificação, mudar de área ou simplesmente aprender algo novo, não deixe essa chance passar.

