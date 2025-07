Este peixe é um dos mais saudáveis, completos e acessíveis para sua alimentação

Carne é mais acessível e principal recomendação de Nutricionistas e Nutrólogos

Magno Oliver - 31 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Rute Receitas)

Você consome peixe nas refeições em casa? Qual o tipo e com que frequência você costuma consumir uma peça dessa na sua alimentação diária?

O consumo de carne de peixe no Brasil é em média de 9/10 kg por habitante anualmente, uma quantidade abaixo dos 12 kg recomendados pela FAO.

Os brasileiros comem pouco peixe e esse déficit expõe a preferência de muitos brasileiros pela carne bovina, suína ou de frango. Uma opção saudável e muito pouco valorizada.

As pessoas estão cada vez mais investindo em alimentação saudável e no consumo de peixe.

No entanto, o que muita gente não sabe é que há uma alternativa gostosa, considerada a mais saudável e completa, que pode ser mais acessível. Esse peixe é a sardinha.

Assim, ela é uma clássica opção de peixe que está sempre à venda em qualquer supermercado, é de fácil acesso, armazenamento, é barata e pode surpreender até mesmo as pessoas mais céticas quanto ao valor nutricional.

A sardinha enlatada caiu no gosto da internet e agora é a carne saudável da vez no mundo fitness. O peixe é originário das águas de Portugal, e ganhou o status de super alimento.

Na avaliação de nutrientes, ela é classificada como uma boa fonte de nutrientes, especialmente ômega-3, cálcio, vitaminas e proteínas.

O composto da carne de sardinha traz benefícios para o organismo e ajuda na redução do risco de doenças cardiovasculares. A composição desse alimento também fortalece no crescimento ósseo e auxílio nutritivo para as cartilagens e estruturas do coração.

Também é excelente fonte de substâncias com ação antioxidante no organismo, como selênio e as vitaminas A e E. Essas duas ajudam a prevenir os danos causados pelo estresse oxidativo e pelos radicais livres.

