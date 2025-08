Carros usados da Renault que são confiáveis e muito econômicos

Avaliação de especialistas indicam três categorias que geram mais venda no mercado de usados

Magno Oliver - 01 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Quando falta grana para comprar um carro novo, é hora de partir para o mercado de usados.

E a análise do Auto Esporte para o mês de agosto de 2025 trouxe algumas indicações de carros usados que são líderes de revenda. Linhas da Renault estão em alta, principalmente para o público que busca trabalhar de motorista por aplicativo.

1. Renault Logan 1.0 – 2014 a 2020 – R$ 27.990

Um usadinho muito desejado por pessoas que buscam trabalhar como motorista por aplicativo. Assim, a linha 1.0 do Logan ganhou destaque pelo espaço interno bem confortável, motor econômico, porta-malas de 510 litros e direção bem tranquila em vias urbanas.

Segundo o guia do Auto Esporte, esse carro se destaca para uso familiar e bom para rodar no final de semana. O logan conta com motor 1.0 16V de 80cv e câmbio manual de cinco marchas, aliando desempenho honesto e baixo consumo de combustível. Outro ponto que é favorável ao modelo Logan é a manutenção simples e o custo de rodagem, considerados um de seus principais atrativos.

2. Renault Kwid Zen 1.0 – 2018 a 2022 – R$ 29.900

Muitos até costumam brincar que o Kwid se chama “Renault Kwid Zen” porque é um modelo tão tranquilo de pilotar que você, literalmente, se sente “zen”, relaxado em assumir a direção com um modelo desse na pista.

Assim, é uma boa indicação para quem roda muito na cidade e precisa gastar menos com combustível. O Kwid Zen faz 15,7 KM/L com gasolina graças ao seu motor 1.0 de 71 cv e ao peso reduzido. Essa linha tem altura do solo elevada de 18 cm do chão, ajudando a enfrentar melhor lombadas e buracos com mais tranquilidade.

O Kwid Zen já vem equipado com ar-condicionado, direção elétrica, quatro airbags e sistema de som com Bluetooth. Tem modelos de 2018 a 2022 usados disponíveis no mercado a partir de R$ 29.900

3. Renault Sandero 1.6 – 2007 a 2021 – R$ 31.900

Confortável, porta-malas grande, volante com boa direção e um dos mais bem avaliados pelos vendedores de usados como carro garantia de venda.

Assim, o modelo é potente com motor 1.6 que gera até 118cv e torque de 16 kgfm, garantindo bom desempenho na estrada e em subidas urbanas. Com espaço interno para 5 passageiros e porta-mala generoso de 320 litros, essa linha é uma das mais espaçosas da categoria. Dá para viajar com a família inteira e levar bastante mala.

Por fim, as versões Expression e Authentique, mais comuns no mercado de usados, costumam incluir ar-condicionado, direção hidráulica, airbags frontais, ABS, ajustes de volante e banco do motorista, além da central Media Nav.

