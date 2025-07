Saiba como ficará trânsito para motoristas de Anápolis durante desfile cívico-militar

CMTT ficará responsável pelo controle do tráfego no local durante evento

Gabriella Pinheiro - 30 de julho de 2025

Desfile irá ocorrer durante a tarde. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

O desfile cívico-militar, que acontece na quinta-feira (31), em comemoração aos 118 anos de Anápolis, causará mudanças no trânsito da região ao longo do dia.

De acordo com a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), que ficará responsável pelo controle do tráfego no local, haverá interdição de vias que dão acesso à Avenida Brasil, nas proximidades do Centro Administrativo.

A interdição começará a partir das 14h e terminará logo após o encerramento do desfile. Uma das paralisações ocorrerá no Viaduto Amazílio.

Já na Avenida Federal, próxima à Avenida JK, nas imediações do SESI, também haverá alteração no acesso.

Além disso, a Avenida Alfredo Nasser, assim como os acessos à Avenida JK e à Avenida 9 de Julho, também serão interditados.

A CMTT informa ainda que as ruas Capitão Silvério e Ângelo Torres, que têm acesso direto às Avenidas Mato Grosso e Lucimar de Melo, terão desvios.

Uma dica é que os condutores fiquem atentos aos desvios na Avenida Brasil Sul, próxima ao Viaduto Nelson Mandela, e nas ruas adjacentes à Avenida Goiás, nas redondezas do Centro Administrativo.

Para quem segue pela Avenida Fayad Hanna em direção ao shopping, o acesso à alça da Avenida Brasil, sentido Sul, estará liberado apenas para esses motoristas.

Vale destacar que, neste ano, o desfile começará às 17h, em frente ao Centro Administrativo Adhemar Santillo, e contará com a participação de diversos grupos que representarão a formação cultural e social da cidade.

Ainda haverá um show pirotécnico para celebrar o crescimento e a força de Anápolis. O transporte coletivo será gratuito durante o período.

