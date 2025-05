Onde tirar RG e CPF em Aparecida de Goiânia: veja o passo a passo

Embora seja uma necessidade básica, processo burocrático envolvido pode gerar dúvidas na população

Augusto Araújo - 12 de maio de 2025

Imagem aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Jhonney Macena/ Secom)

Em Aparecida de Goiânia, emitir documentos de identidade, como o RG e CPF, é uma necessidade básica de qualquer morador. Contudo, o processo burocrático envolvido nessa situação pode gerar dúvidas em algumas pessoas.

Sendo assim, o Portal 6 fez um passo a passo de como fazer a emissão de tais documentações, essenciais para o cotidiano.

Onde tirar RG e CPF em Aparecida de Goiânia: veja o passo a passo

Primeiramente, é necessário marcar um agendamento em alguma agência do Vapt Vupt de Aparecida de Goiânia, por meio do site oficial do serviço, disponível através deste link. Vale destacar que o procedimento é gratuito.

Assim, o cidadão acessará à Carteira de Identidade, onde consta o RG e pode incluir o CPF, caso assim deseje o solicitante.

Em seguida, é exigida a apresentação dos seguintes documentos:

Para solteiros (as): Certidão de Nascimento Original; Para casados/Viúvo (as): Certidão de Casamento Original; Para divorciados (as) / separados (as) judicialmente (as): Certidão de Casamento com averbação de Divórcio ou Separação Judicial Para união estável: Certidão de Nascimento ou Casamento. Estrangeiros naturalizados: Certificado de Naturalização ou Portaria publicada no Diário Oficial da União; Estrangeiros nascidos em Portugal: Certificado de Igualdade de Direitos e Deveres ou Portaria publicada no Diário Oficial da União; Indígenas: Deve apresentar certidão de nascimento ou casamento registrado em cartório. O RANI (Registro Administrativo de Nascimento) não substitui a Certidão de Nascimento. Brasileiros (a) casados (a) fora do Brasil: Deverá apresentar a Certidão de Casamento com traslado registrado em Cartório de Registro Civil Brasileiro.

Um ponto para se observar é que, caso a última carteira de identidade tenha sido emitida nos últimos três anos, é possível solicitar a 2ª via Simplificada pelo site IIVirtual.

Quem pode retirar o documento?

Qualquer pessoa com o protocolo original poderá solicitar a retirada do documento, no Vapt Vupt de Aparecida de Goiânia onde tiver solicitado inicialmente.

Contudo, importante destacar que não são aceitas cópias de protocolo ou foto no celular.

Sem o protocolo original, o documento será entregue apenas ao próprio requerente, mediante apresentação de documento comprobatório de que se trata da mesma pessoa.

Em nenhuma hipótese a Carteira de Identidade será entregue para outras pessoas, sem que o protocolo original esteja em mãos.

Além disso, menores de 16 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal no momento de fazer a solicitação dos documentos.

Emissão de 2ª via

Existem duas formas de fazer a emissão da 2ª via em Aparecida de Goiânia. A primeira delas é a online, pelo aplicativo RG Nacional GO.

Podem solicitar o documento quem tiver emitido a Carteira de Identidade nos últimos cinco anos; e não tenha alterado dados biográficos em virtude de casamento, divórcio, separação, dentre outros; maiores de 16 (dezesseis) anos; e quem não tenha ressalvas na biometria.

Quem fizer o pedido pelo aplicativo receberá um e-mail assim que o documento estiver disponível para ser entregue.

Já na modalidade presencial, em uma agência do Vapt Vupt em Aparecida de Goiânia, é necessário fazer um agendamento, apresentando:

certidão de nascimento ou de casamento original física;

certificado ou portaria (naturalização ou de igualdade) ou cópia autenticada (não pode ser reduzida);

comprovante de endereço original, atualizado (emitido nos últimos 90 dias) e que contenha obrigatoriamente o CEP ou cópia autenticada em substituição ao original;

boleto da taxa de emissão de 2ª via (que será emitido no momento do atendimento);

e-mail válido

Para informações mais detalhadas sobre a emissão dos documentos em Aparecida de Goiânia, entre no Portal Vapt Vupt e confira.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!