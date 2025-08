Saiba por que moradores de Aparecida de Goiânia podem receber multa de até R$ 50 mil por infração

De acordo com pasta, denúncias podem ser feitas por meio dos telefones (62) 3238-7243, (62) 98459-1661 e 153

Gabriella Pinheiro - 01 de agosto de 2025

Foto Avenida Princesa Isabel após nova limpeza e retirada de entulho realizada pela SDU. (Foto: Divulgação/ Secom)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia emitiu um comunicado reiterando que moradores do município podem ser penalizados com multas que variam de R$ 500 a R$ 50 mil caso sejam flagrados jogando lixo e entulho nas ruas.

De acordo com a pasta, as denúncias podem ser feitas por meio dos telefones (62) 3238-7243, (62) 98459-1661 e 153. Equipes da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente estão a postos para coibir a prática irregular e aplicar as devidas sanções.

A gestão ainda informa que, só no primeiro semestre de 2025, foram recolhidas 53,1 mil toneladas de lixo e entulho descartados inadequadamente nas ruas. O volume representa um aumento de 40% em comparação com 2024.

Um dos locais mais afetados é a Avenida Princesa Isabel, no Setor Buriti Sereno. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) precisaram fazer, somente neste primeiro semestre, 270 viagens para recolher e destinar o lixo, entulho, restos de árvores e até carcaças de animais abandonadas no local.

De janeiro até agora, mais de 2,8 mil toneladas de resíduos foram recolhidas na via pública às margens do Anel Viário.

