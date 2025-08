Goiano com trajetória política no Entorno perde mandato de deputado federal e inicia greve de fome com colegas

Gilvan já tentou se eleger por Goiás e ocupou cargos no governo estadual

Samuel Leão - 01 de agosto de 2025

Gilvan Máximo (PSB), ex-deputado federal. (Foto: Republicanos)

Gilvan Máximo (Republicanos), que começou a carreira em Goiás e foi secretário para o Entorno durante a gestão Marconi Perillo (PSDB), está entre os sete deputados federais que perderam o mandato na Câmara após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Embora eleito pelo Distrito Federal em 2022, com mais de 20 mil votos, Gilvan tem forte ligação com o estado: já tentou se eleger por Goiás e ocupou cargos no governo estadual. A cassação ocorreu após o Supremo determinar a retotalização dos votos das sobras eleitorais em quatro unidades da federação.

Em reação à perda de mandato, Gilvan e os demais parlamentares anunciaram greve de fome dentro do Congresso, alegando que não foram julgados pelo TSE e acusando o processo de ser uma “aberração jurídica”.

Também foram prejudicados pela mudança os deputados federais Augusto Puppio (MDB-AP), Lebrão (União-RO), Lázaro Botelho (PP-TO), Professora Goreth (PDT-AP), Silvia Waiãpi (PL-AP) e Sonize Barbosa (PL-AP).

O ex-governador do DF, Rodrigo Rollemberg (PSB), assume a cadeira deixada por ele.