Governo de Goiás realiza sorteio de R$ 200 mil e divulga nome dos ganhadores

Natália Sezil - 02 de agosto de 2025

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Governo de Goiás realizou o sorteio mensal da Nota Fiscal Goiana (NFG) nesta quinta-feira (31) e já divulgou o nome dos ganhadores. Ao todo, o prêmio soma R$ 200 mil.

Foram 158 sortudos espalhados por todo o estado, com valores que variam entre R$ 500 e R$ 50 mil. Desses, o felizardo que conquistou o maior montante foi um morador de Goiânia.

Segundo a Secretaria da Economia de Goiás, o ganhador já é cadastrado no programa há dez anos. Este mês, ele havia concorrido com 35 bilhetes, gerados a partir de compras no varejo com CPF na nota.

Além dele, outros três participantes foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil, cada. Dois são da capital, enquanto o terceiro é de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Além dos já mencionados, outros 78 moradores de Goiânia conseguiram uma parcela do valor total. Nove residentes de Aparecida de Goiânia, também. Além disso, Anápolis registrou 13 sortudos.

A lista completa dos ganhadores já foi disponibilizada no site da Nota Fiscal Goiana. É por esse mesmo portal que é feito o pedido de resgate.

Para receber o valor, é necessário acessar o sistema com senha e informar a instituição bancária de preferência para o depósito.

Como participar?

Além dos sorteios mensais, a NFG também oferece desconto de até 10% no IPVA e auxílio aos times goianos de futebol – este último por meio do Time Goiano do Coração.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo site do programa. Depois disso, é só solicitar o CPF na nota. Cada bilhete eletrônico corresponde a R$ 100 em compras no varejo.

