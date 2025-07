Motoristas em Goiás podem pagar IPVA atrasado na hora e evitar reboque; saiba como

Também é possível fazer o pagamento de multas que possam impedir o veículo de circular

Paulo Roberto Belém - 23 de julho de 2025

Blitzes fazendárias têm ocorrido rotineiramente nas cidades (Foto: Divulgação PMGO)

Motoristas goianos que têm a obrigação de realizar o pagamento anual do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Licenciamento têm a opção de não terem o veículo rebocado, caso estejam em débito e sejam parados em uma blitz fazendária.

Isto porque quando as abordagens ocorrem com a atuação conjunta da Secretaria da Economia de Goiás e do Batalhão Fazendário da Polícia Militar, é dado ao devedor a opção de quitar os valores pendentes na hora, sendo o contribuinte liberado a seguir viagem.

Como fazer?

Ao serem abordados e estando com o pagamento do IPVA e Licenciamento em débito, os condutores são informados das pendências, quando é dada a opção de acertá-los.

Com a confirmação, os motoristas são encaminhados para uma estrutura, geralmente uma van, em que servidores fiscais emitem os boletos na hora.

Realizando os pagamentos no momento, é realizada a conferência em sistema. Sendo confirmados os repasses, os contribuintes recebem a liberação para não ter o veículo rebocado. Também há a opção de pagamento de multas que impeçam a circulação, se for o caso.

