Investimento de R$ 2,73 milhões promete facilitar ligação com uma das cidades que mais cresce em Goiás

Obras devem beneficiar toda a região, além de integrar bairros mais afetados dos municípios

Thiago Alonso - 02 de fevereiro de 2025

Ponte será construída no local de antiga estrutura de madeira. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Valparaíso de Goiás)

Prometendo ligar as cidades Valparaíso de Goiás e Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF), as obras da ponte entre os municípios estão a todo vapor.

Com um investimento de R$ 2,73 milhões, o projeto, que é capitaneado pelo Governo de Goiás, já está 50% concluído, conforme apontou a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra).

A construção vem sendo realizada por meio de recursos oriundos de emendas parlamentares para a região, e será localizada na altura dos bairros do Pacaembu e Pedregal, onde ficava uma antiga passagem de madeira.

Ao todo, a ponte terá 30 metros, duas faixas de tráfego, acostamentos, passarela para pedestres, guarda-rodas e guarda-corpos, além da capacidade de suportar cargas de até 45 toneladas.

A estrutura deve facilitar o trafego na região, beneficiando ambos os municípios, em especial Valparaíso de Goiás, que tem sido uma das cidades que mais crescem no estado.

Além disso, a ponte deve ligar também o Reserva do Vale, o primeiro bairro planejado do município, integrando à localidade e os mais de 50 mil moradores que devem viver lá, à região Central da cidade.