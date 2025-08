5 truques para acertar o ponto da carne na hora de preparar o churrasco

Se quiser elevar o nível, lembre-se de usar cortes bem marmorizados, facas afiadas e evitar furar a carne com garfos durante o preparo

Anna Júlia Steckelberg - 03 de agosto de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Fiquei Sem Churrasco)

Churrasco não é apenas carne na grelha: é a busca pela suculência perfeita, a crosta dourada e o sabor que conquista convidados. Para alcançar essa combinação, escolher o ponto ideal é fundamental, e isso depende de técnica, temperatura e prática.

Aqui estão cinco truques comprovados para garantir que sua carne fique mal passada, ao ponto ou bem passada conforme o gosto do seu público.

5 truques para acertar o ponto da carne na hora de preparar o churrasco

1. Sele a carne em fogo alto antes de baixar a temperatura

O primeiro passo é criar uma crosta caramelizada por meio da reação de Maillard.

Para isso, leve o corte diretamente à brasa alta apenas até dourar os dois lados, isso sela os sucos internos. Após esse primeiro contato, mova a peça para o fogo indireto ou calor mais brando, permitindo que o interior atinja o ponto desejado sem queimar por fora.

2. Use termômetro culinário sempre que possível

A maneira mais precisa de garantir o ponto ideal é medir a temperatura interna da carne.

Mal passadas: 50 °C a 55 °C

Ao ponto menos: 53 °C a 57 °C

Ao ponto: 58 °C a 62 °C

Bem passadas: acima de 70 °C

Essas faixas ajudam a evitar surpresas na hora de servir.

3. Técnica da palma da mão para quem não tem termômetro

Se não tiver termômetro, use o método do toque: compare a resistência da carne com a textura da região “gordinha” do polegar, ao pressionar a palma da mão com diferentes dedos.

São cinco níveis de firmeza que correspondem aos pontos da carne, do mal passado ao bem passado.

4. Corte padrão e tempo por espessura

Cortes com cerca de 2 cm de espessura facilitam o controle dos pontos. Bifes mais grossos demoram mais para cozinhar, então selar bem e depois transferir para fogo moderado ou indireto garante uniformidade.

O tempo médio por lado varia de 3 a 5 minutos, dependendo do ponto desejado.

5. Deixe a carne descansar antes de servir

Assim que remover a carne da grelha, espere de 3 a 5 minutos antes de cortar.

Esse período permite que os sucos internos se redistribuam, deixando a carne mais macia e suculenta, além de evitar que todo o líquido escorra quando você fatiar a peça.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!