Mais uma montadora chinesa ligada à Chery chega ao Brasil

Dois principais modelos da marca estão sendo testados no país. Vendas já têm previsão para começar

Natália Sezil - 05 de agosto de 2025

SUV T1 é um dos principais modelos da montadora Jetour. (Foto: Divulgação)

Em meio à chegada de diversas montadoras chinesas ao Brasil, mais uma marca promete expandir para o território brasileiro e já se instala no país: a Jetour.

Parte do grupo Chery, que tem ligações com a Caoa e que já trouxe a Omoda Jaecoo, a Jetour chega com um posicionamento independente e a própria gestão, sem se associar às montadoras que já se instalaram.

Segundo apuração do Autoesporte, o lançamento da marca acontece no primeiro trimestre de 2026 – e alguns veículos já estão sendo testados nas rodovias brasileiras. O objetivo, por enquanto, é adaptar os modelos às normas locais.

Espera-se que os escolhidos para estrear no novo mercado sejam os SUVs T1 e T2, que já foram vistos pelas ruas nos últimos meses e que, inclusive, devem chegar ao mesmo tempo.

A dupla é um exemplo do que é produzido pela companhia: carros mais robustos e aventureiros, com preço competitivo. Pelo tamanho e formato, eles chegam a ser comparados ao Land Rover Defender.

Inicialmente, a montadora deve se instalar em algumas capitais, a exemplo de São Paulo – onde anunciou vagas de emprego em diversas áreas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!