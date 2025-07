Veículos da CAOA Chery podem ser adquiridos com desconto de mais de R$ 15 mil

Marca oferece condições especiais para pessoas com deficiência durante todo o mês de julho

Pedro Ribeiro - 22 de julho de 2025

Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE tem descontos altos. (Foto: Divulgação)

A CAOA Chery está oferecendo condições exclusivas para o público PcD durante o mês de julho de 2025, com descontos que superam os R$ 15 mil, dependendo do modelo escolhido. A informação foi publicada pelo site especializado Mundo do Automóvel para PcD.

Entre os principais destaques está o Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE, que normalmente custa R$ 174.990,00, mas sai por R$ 158.417,61 para pessoas com deficiência. A redução é de R$ 16.572,39, graças à isenção do IPI. A versão Sport do mesmo modelo também participa da campanha, com um abatimento de quase R$ 10 mil.

Outro atrativo da linha é o Tiggo 5X Sport, vendido com isenção total do IPI e parte do ICMS, exclusivamente na cor preta. Essa condição permite uma economia de R$ 14.159,62 — sendo a melhor oferta da marca para PcD neste mês, com excelente custo-benefício.

Já o Tiggo 5X PRO, com desconto de pouco mais de R$ 9.600, também integra a lista. Mesmo sem isenção do ICMS, o modelo se diferencia por oferecer itens como rodas de 18 polegadas, ar-condicionado digital dual zone e câmera 360°. O conjunto mecânico é o mesmo da versão Sport, com motor 1.5 turbo de 150 cv e câmbio CVT que simula nove marchas.

Os valores foram confirmados com o consultor Franklin Araújo, da concessionária CAOA Chery em Natal (RN), e são válidos até o fim do mês ou enquanto durarem os estoques.

