Conheça a fazenda de Gusttavo Lima, que é maior do que Goiânia

Propriedade avaliada em R$ 275 milhões tem pista particular de pouso, campo de futebol e diversos maquinários agrícolas

Natália Sezil - 07 de agosto de 2025

Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Dono de cachês milionários e voz de sucessos como “Balada”, “Proibido terminar” e “60 segundos”, Gusttavo Lima impressiona não só na área musical, mas também com as propriedades de destaque.

Além da mansão faraônica em Goiânia, já muito conhecida pelos fãs, e da coleção de carros de luxo avaliada em mais de R$ 24 milhões, o cantor também possui uma fazenda que ultrapassa o território da capital de Goiás em tamanho.

A propriedade, que fica no Mato Grosso, é avaliada em R$ 275 milhões. A área completa chega a 39 mil hectares – aproximadamente 23% maior que a área goianiense construída, estimada em 30.155 hectares.

No interior do imóvel rural, diversas estruturas compõem o cenário. Campo de futebol e piscina são apenas alguns.

Na área agrícola, também há galpão para secagem e armazenagem de grãos, e maquinários de última geração. A propriedade é usada para o plantio de soja (maior commodity do Brasil).

Além disso, há casas para funcionários e um extenso rebanho de corte. O aeroporto particular completa a cena na fazenda: a ideia é otimizar o tempo do “Embaixador”, que realiza diversas viagens pessoais ou a trabalho.

