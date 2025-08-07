Conheça o apartamento de luxo em Goiânia que tem elevador para carros e apareceu no Globo Repórter

Com 32 andares, o apartamento de luxo fica no Edifício Victorian Living Desire

Isabella Valverde - 07 de agosto de 2025

Com o elevador, o carro do empresário fica estacionado ao lado da cozinha. (Foto: Reprodução/ Globo Esporte)

Um apartamento de luxo em Goiânia chamou atenção nacional e foi parar na última edição do Globo Repórter por um detalhe peculiar: um elevador exclusivo para carro.

O tema do programa foi Brasil do Meio — explorando as belezas e excentricidades da região Centro-Oeste, e o empresário do agronegócio Edwaldo Stival deu um show ao mostrar um pouco da sua propriedade.

Com 32 andares, o apartamento de luxo fica no Edifício Victorian Living Desire, localizado no Setor Marista, área nobre da cidade.

Nada de estacionamento coletivo! O elevador permite que o empresário estacione seu carro ao lado da cozinha, sem estresse ou disputa por vaga.

Garantindo maior segurança, o elevador conta com barras de proteção, sensores nas portas, exaustor e intercomunicador. Além disso, para não correr o risco de estacionar em outros andares, o acesso é feito por biometria.

O luxo não para por aí! Cada apartamento do prédio tem 404 metros quadrados, contando com quatro suítes amplas e outros quatro quartos para receber bem as visitas.

A vista do imóvel ainda é privilegiada, mostrando as belezas da capital goiana.

