Mudanças no trânsito da Jamel Cecílio, em Goiânia, entram em vigor; veja alterações

Objetivo é melhorar a fluidez do tráfego e reforçar a segurança de motoristas e pedestres

Augusto Araújo - 07 de agosto de 2025

Trânsito na região da Jamel Cecílio passou por alterações. (Foto: Divulgação/SET)

Já estão em vigor as novas mudanças no trânsito no entorno da Avenida Jamel Cecílio, em Goiânia. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é melhorar a fluidez do tráfego e reforçar a segurança de motoristas e pedestres.

Para orientar os condutores, foram instaladas faixas suspensas com informações sobre os novos fluxos. Além disso, agentes de trânsito estão posicionados nos principais pontos de alteração para auxiliar na adaptação da população.

Agora, a Rua 121 passa a ter sentido único no trecho entre a Avenida Jamel Cecílio e a Rua 120, no fluxo da Jamel para a 120. Um novo cruzamento semaforizado foi implantado e já está em funcionamento.

Já na região do Hotel K, a Rua 52 passa a ter sentido único da Jamel Cecílio para a Rua 65. Por sua vez, a Rua 65 teve o sentido invertido, com fluxo da Rua 52 para a Jamel Cecílio.

Por fim, também foi implantado um semáforo que permite conversões à direita, à esquerda ou o acesso à quadra oposta pela Rua 53, no sentido Sul-Norte.

As intervenções também contemplam melhorias para pedestres, especialmente em áreas escolares.

A Rua 52, que abriga duas instituições de ensino, agora conta com faixa de pedestres, devidamente sinalizada — um recurso que não existia até então.

