Não é o atraso, nem a falta de resultado: o sinal silencioso de que você está prestes a ser demitido

Saber reconhecer esses indícios são uma forma de proteger sua carreira e suas finanças

Pedro Ribeiro - 07 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você sabia que, muitas vezes, o principal sinal de que você está prestes a ser demitido não tem nada a ver com atrasos ou baixo desempenho?

Sim, o aviso pode chegar de forma discreta, quase imperceptível. E por isso, é tão importante saber identificá-lo.

Ignorar esse sinal silencioso pode custar o seu emprego, mesmo que você esteja entregando resultados e cumprindo prazos.

O sinal silencioso mais comum de que algo está errado é o afastamento da liderança. Se seu gestor parou de conversar com você com frequência, deixou de pedir sua opinião ou excluiu você de reuniões importantes, acenda o alerta. Isso pode ser um indicativo de que a empresa está começando a te deixar de lado.

Esse distanciamento costuma vir aos poucos. Primeiro, você deixa de ser envolvido em decisões. Depois, percebe que não recebe mais feedbacks, nem positivos, nem negativos. Quando uma pessoa perde espaço sem uma explicação clara, esse pode ser um sinal silencioso de que a demissão está próxima.

A mudança na carga de trabalho

Outro sinal silencioso que muita gente não percebe é a alteração na quantidade ou na qualidade das tarefas. Você fazia parte de projetos estratégicos e, de repente, começa a receber apenas atividades operacionais? Ou então, percebe que sua agenda está cada vez mais vazia? Essa redução pode ser intencional e indicar que estão preparando o seu desligamento.

Às vezes, essa mudança vem acompanhada de elogios vagos ou um silêncio estranho. A falta de cobrança não é sempre sinal de tranquilidade. Em muitos casos, é apenas uma forma de não investir mais em um profissional que já está com os dias contados.

Isolamento dentro da equipe

O isolamento também é um sinal silencioso importante. Quando colegas de trabalho começam a se afastar ou deixam de incluir você em conversas e decisões, algo pode estar acontecendo. Isso pode ser resultado de boatos ou mesmo de instruções vindas de cima. A verdade é que, quando uma empresa decide demitir alguém, é comum que esse processo comece a afetar o clima ao redor.

Preste atenção nos pequenos gestos: convites que não chegam, conversas que mudam de assunto quando você aparece, e-mails com menos cópias para você. Todos esses detalhes podem ser parte de um processo maior de desligamento.

O que fazer ao perceber o sinal silencioso?

Se você identificar um sinal silencioso, o ideal é agir com calma e estratégia. Em primeiro lugar, não confronte o gestor de forma agressiva. Em vez disso, peça uma conversa honesta sobre seu desempenho e sobre seu futuro na empresa. Às vezes, é possível reverter a situação com atitude e transparência.

Além disso, atualize seu currículo, fortaleça seu networking e comece a observar o mercado. Mesmo que nada aconteça de imediato, estar preparado nunca é demais. Muitas pessoas só percebem o sinal silencioso quando já é tarde demais. Não cometa esse erro.

