Por que os carros modernos não têm mais extintores e o que muita gente só descobre quando precisa

Um pequeno investimento pode evitar tragédias, salvar vidas no trânsito e muita gente só descobre que não tem na hora do aperto

Magno Oliver - 07 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Canção Nova Play)

Abre a porta do seu carro neste momento e confere se ele ainda possui o extintor de incêndio.

O mercado automotivo vive uma revolução, pois a cada novo modelo, mais tecnologia, sofisticação, conforto, direção elétrica e painéis digitais viraram obrigação de pacotes básicos.

No entanto, um item que sempre foi símbolo de segurança e prevenção desapareceu discretamente dos modelos modernos e muita gente não tem percebido: o extintor de incêndio.

Há algumas décadas carregar um extintor de incêndio no interior do carro era uma regra obrigatória no Brasil. Assim, sua ausência podia render multas e pontos na carteira.

No entanto, com uma mudança na legislação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aplicada em 2015, esse equipamento deixou de ser obrigatório em veículos de passeio. O motivo principal era por conta do avanço tecnológico dos carros e a baixa incidência de incêndios.

No entanto, embora a regra tenha passado por novas mudanças, muitos motoristas desconhecem a informação. Assim, a sensação de que o extintor “sempre estará lá” persiste nos dias atuais.

Especialistas explicam que o problema é que, quando uma emergência acontece, a realidade surpreende e nem sempre de forma positiva.

Tradição X Modernidade

A resolução nº 556 do Contran, publicada em 2015, estabeleceu que veículos de uso particular, como carros de passeio e utilitários leves, não precisam mais portar o extintor de incêndio. A decisão se baseou em estudos que mostraram que a maior parte dos motoristas não sabia utilizar o equipamento corretamente, e que, em casos graves, o extintor portátil não era suficiente para conter o fogo.

Além disso, a manutenção inadequada dos extintores, que deveriam ser recarregados periodicamente, era um problema comum. Muitos estavam vencidos, descarregados ou mal alojados nos veículos.

