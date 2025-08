Governo de Goiás vai destinar até R$ 20 mil para empresas do estado investirem em tecnologia

Programa vai conectar os empreendimentos a soluções nas áreas de gestão financeira, marketing, logística, operação, vendas e RH

Samuel Leão - 03 de agosto de 2025

Estudo também indica como problemas podem ser solucionados em Goiânia. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Goiânia)

Empresas goianas já podem se inscrever no 2º ciclo do programa e-Goiás Transformação Digital das Empresas, da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), por meio do Hub Goiás. A iniciativa oferece até R$ 20 mil por negócio para implementação de soluções tecnológicas.

Até 20 micro, pequenas e médias empresas serão selecionadas. As inscrições vão até 21 de agosto pelo site hubgoias.org/e-goias.

Com apoio do Porto Digital, o programa vai conectar os empreendimentos a soluções nas áreas de gestão financeira, marketing, logística, operação, vendas e RH. Os selecionados também terão acesso a mentorias, oficinas e suporte técnico.

Podem participar empresas com pelo menos dois anos de CNPJ ativo, sede em municípios da Rede de Transformação Digital e que estejam em situação fiscal regular. Ex-participantes do primeiro ciclo não podem concorrer.