Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro-Norte de Goiás (CISCENO): debater antes de decidir

Tem muita coisa em jogo. Por isso, é hora de parar, escutar e discutir com calma. Não se trata de ser contra ou a favor. Se trata de respeitar o que é público e cuidar com responsabilidade do que salva vidas todos os dias

José Fernandes - 08 de agosto de 2025

UTI Móvel do SAMU em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O consórcio CISCENO é um modelo de gestão consorciada onde diversos municípios dessa macrorregião (inclusive Anápolis) se unem para administrar em conjunto serviços da Rede de Urgência e Emergência, inclusive o SAMU, por meio de um Protocolo de Intenções que define regras, obrigações e estrutura de governança.

Muita gente ainda nem sabe o que isso significa na prática. Outros já têm dúvidas, receios, desconfianças. E é legítimo sentir isso diante de algo que impacta diretamente vidas, servidores e o futuro da saúde pública.

Por isso, convoquei uma audiência pública aberta, hoje (8), na Câmara de Vereadores, com a presença de representantes da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, Ministério Público, Conselho Municipal de Saúde, sindicatos, servidores, imprensa e população.

Escrevo esse artigo, horas antes da audiência.

A proposta já está registrada em um documento de 40 páginas. Prevê uma nova estrutura com sede em Anápolis, repasses mensais das cidades, regime celetista para alguns profissionais e um modelo de governança compartilhada com 60 municípios.

Tem muita coisa em jogo. Por isso, é hora de parar, escutar e discutir com calma.

Não se trata de ser contra ou a favor. Se trata de respeitar o que é público e cuidar com responsabilidade do que salva vidas todos os dias.

Fiquem atentos. É isso.