Polícia Civil prende suspeitos de espancamento brutal em estação de ônibus em Goiânia

Vítima foi pisoteada e passou cinco dias internada antes de falecer, em decorrência das agressões

Davi Galvão - 08 de agosto de 2025

Câmeras registraram espancamento brutal em estação de ônibus em Goiânia. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), prendeu dois homens acusados de um homicídio qualificado na região central de Goiânia. A vítima foi espancada e morta em via pública, com todo o episódio tendo sido registrado por câmeras de segurança. Um dos envolvidos segue foragido.

O crime aconteceu em 22 de junho, na Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás, em frente à Estação Pitanga, no eixo BRT.

As imagens mostram três agressores: Marcos dos Santos Rocha, José Luan Eufrosino da Silva e Gleide Rosa Pinheiro (este último segue foragido).

Gleide foi o responsável por pisotear violentamente a cabeça da vítima, que morreu cinco dias depois, em 27 de junho.

Marcos, de 36 anos, tem antecedentes por furto, furto qualificado, lesão corporal, ameaça e receptação. José Luan, de 35 anos, possui passagens por homicídio, lesão corporal dolosa, injúria e ameaça.

As prisões ocorreram na última terça-feira (06), mas foram divulgadas pela PC apenas nesta sexta-feira (08).

Buscas continuam

Já Gleide, de 40 anos, acumula registros por furto, roubo e receptação, além de ter um mandado de prisão em aberto pelo espancamento.

Informações sobre paradeiro do último suspeito podem ser repassadas anonimamente pelo Disque Denúncia, no telefone 197.

A divulgação de imagens e identificação dos envolvidos foi realizada pela PC, com o objetivo de localizar testemunhas e obter informações sobre outros crimes cometidos pelos investigados.

