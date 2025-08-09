Bêbado é preso em Anápolis após ameaças na frente da PM: “vou responder por um homicídio”

Corporação foi acionada durante a madrugada para atender ocorrência entre vizinhos

Paulo Roberto Belém - 09 de agosto de 2025

Barraco aconteceu na Vila Jaiara (Foto: Captura Google)

A madrugada de sábado (09) foi de barraco na Vila Jaiara, em Anápolis, a ponto de a Polícia Militar (PM) ser acionada para intervir na confusão entre vizinhos, envolvendo perturbação do sossego público.

Um jovem, de 25 anos, estaria com caixa de som ligada, quando a vizinha, de 47 anos, teria pedido que ele “abaixasse” o volume, A partir daí, a confusão começou, com discussão e troca de ofensas.

O barraco teria avançado para agressões. O jovem teria golpeado com soco a cabeça da mulher.

Já no local, os militares perceberam embriaguez do suspeito, que ameaçou a vizinha na frente da corporação. “Eu já respondo o artigo 157 [roubo] e que do jeito que está, vou responder um homicídio”, teria dito.

Os policiais puxaram a ficha do jovem, apurando passagens por roubo e ameaça. Com isso, prendeu o suspeito, porque estaria bastante alterado e bêbado.

Todos os que se envolveram na confusão foram encaminhados para a Central de Flagrantes. Os feridos passaram por corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Agora, o jovem responderá por perturbação de sossego. Também foi emitido um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por injúria e ameaça.

