Menina de 9 anos que morreu em acidente com van escolar estava indo para escola

Veículo transportava cinco crianças e tombou em estrada de terra na zona rural de Ipameri

Da Redação - 05 de agosto de 2025

(Foto: TV Anhanguera Catalão)

Uma tragédia aconteceu na zona rural de Ipameri, no Sudeste de Goiás, na tarde desta terça-feira (05), quando uma menina, de 9 anos, que estava indo para a escola morreu após o capotamento de uma Kombi escolar em uma estrada municipal, a cerca de 30 km da cidade.

Conforme o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência por volta das 12h30, o veículo transportava cinco crianças no momento do acidente. A menina foi encontrada já sem sinais vitais, caída atrás da Kombi tombada, às margens da estrada.

Ela apresentava pupilas dilatadas, hipotermia, cianose nas extremidades, edema facial e desalinhamento torácico e cervical — indícios de fraturas graves. O óbito foi confirmado no local pelos socorristas.

Outras crianças estavam na Kombi

As outras quatro crianças conseguiram sair andando do veículo e foram amparadas por pessoas que passavam pela estrada. Um menino de 8 anos teve apenas um hematoma leve no pé direito.

Segundo o motorista, as crianças estavam realmente a caminho da escola, e não voltando dela. Todas ficaram bastante abaladas e se recusaram a ser levadas pelas viaturas de resgate, sendo então conduzidas por um conhecido da família com acompanhamento dos militares.

Ainda não há informações oficiais sobre o que causou o tombamento da Kombi. A Polícia Civil (PC) investigará as circunstâncias do acidente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!