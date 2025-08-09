Coxão mole ou coxão duro? Qual vale mais a pena no dia a dia?

Entenda qual corte escolher de acordo com o seu tempo e rotina de preparo

Magno Oliver - 09 de agosto de 2025

Bancada de açougue (Foto: Captura de tela / Youtube)

Na hora de preparar a carne para as refeições, qual corte você prefere: coxão mole ou a peça de coxão duro? No cotidiano dos brasileiros, essas carnes bovinas são presenças garantidas nas refeições, mesmo com as variações do quilo no açougue.

Assim, apesar dos nomes bem parecidos, coxão mole e coxão duro são carnes que oferecem diferenças importantes que afetam diretamente o preparo, o sabor e o bolso do cliente. Tudo depende de como você vai preparar.

Dessa forma, tanto o coxão mole quanto o coxão duro são cortes de carne que os açougueiros extraem da parte traseira do boi. O que não te explicam é sobre qual deles vale mais a pena para o dia a dia e o motivo para tal.

Coxão mole ou coxão duro? Qual vale mais a pena no dia a dia?

Assim, o coxão mole, também conhecido pelo nome popular de chã de dentro, é retirado da parte interna da coxa do animal. Já o coxão duro, ou chã de fora, é a carne que se extrai da parte externa da coxa.

Essas diferenças anatômicas fazem com que cada um tenha texturas, usos e preços distintos no mercado.

Os açougueiros explicam que a principal diferença entre os cortes está na maciez e tudo vai depender do tipo de preparo que você deseja.

O coxão mole, como o nome já indica, possui fibras mais curtas e menos colágeno, o que o torna mais macio e ideal para bifes, refogados rápidos e grelhados. Já o coxão duro tem fibras mais longas e é mais resistente, sendo indicado para preparações mais demoradas, como cozidos, ensopados e carnes de panela.

Essa diferença também é perceptível no preço de venda nas casas de carnes. Por ser mais macio e versátil, o coxão mole costuma custar entre 10% e 20% a mais que o coxão duro.

Em contrapartida, o coxão duro tem a vantagem de pesar menos no orçamento e pode render pratos bem saborosos, basta ter atenção no tipo de prato que você busca fazer.

Muita gente evita o coxão duro por achar que ele não vai ficar com textura boa, mas, na verdade, o que ele precisa é apenas um pouco mais de tempo de cozimento.

