Descubra 6 lugares em Goiânia para dançar forró agarradinho

Quer sentir a magia do dois para cá e dois para lá? Vem com a gente!

Anna Júlia Steckelberg - 09 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Forró do Leo)

Se tratando de música boa, Goiânia se transforma em palco de uma cena forrozeira, onde a dança envolve no dois para cá e dois para lá.

Estes locais a seguir reúnem o forró mais verdadeiro, aquele dos baixinhos, das sanfonas e do povo que dança colado.

Se seu desejo é rodopiar de rosto colado ao ritmo quente do forró, acompanhe os destaques a seguir.

Descubra 6 lugares em Goiânia para dançar forró agarradinho

1. Coronel 1889 (Setor Sul)

Reconhecido como um dos endereços mais autênticos para forró pé de serra em Goiânia, o Coronel 1889 abre suas portas sextas e sábados a partir das 21h, com shows que funcionam como convite para dançar pertinho e sentir o calor do encontro.

O espaço apresenta repertório variado, de clássicos regionais a bandas locais, sempre com chão para dançar agarradinho até de madrugada. Frequentadores elogiam a atmosfera e a atmosfera intimista: é forró de verdade, num clima acolhedor e animado.

2. A Sertaneja Bar (Jardim Novo Mundo)

Embora mais voltado para sertanejo em sua divulgação, a A Sertaneja Bar também recebe noites de forró com boa pegada para dançar coladinho.

A casa de dança costuma reunir um público que gosta de ritmo firme e ambiente descontraído, com espaço para rodar agarrado a dois.

3. El’Vim Dançar – Sua Casa de Dança (Av. 24 de Outubro)

O El’Vim Dançar é uma escola e casa de dança especializada que abre espaço ao forró universitário e tradicional, com aulas e encontros regulares às segundas-feiras.

É um ambiente didático, com clima de roda onde se enseja o agarradinho traduzido em confiança e técnica. Ideal tanto para quem quer aprender a dança como para quem já conhece e busca acolhimento e leveza nos passos.

4. Azzure Club (Setor Marista)

Mais conhecido como espaço de baladas sofisticadas, a Azzure Club também inclui em sua programação noites dedicadas ao forró.

Com uma pista ampla, boa estrutura de bar e público de gosto variado, é opção para quem quer curtir forró em um ambiente mais moderno, mas ainda aberto à dança agarradinha. Caso queira uma noite com repertório amplo e pista animada, essa pode ser uma boa aposta.

5. Forró do Léo

Com presença ativa nas redes sociais e eventos pontuais em Goiânia, o Forró do Léo revive a tradição de forró regional e naitrou com energia jovem.

Embora não haja muitas reservas formais online, os vídeos recentes mostram o clima de festa onde o forrozeiro coladinho ganha liberdade para rodar com vigor no salão. Vale acompanhar a agenda para se juntar à dança.

6. Pé Descalço Goiânia

Na verdade uma grande escola de forró com aulas e eventos sociais, a Pé Descalço promove encontros que misturam aprendizado e diversão.

Apesar de ter foco em ensino, os eventos sociais têm fama de incentivar a dança mais corporal, com base no forró universitário e tradicional, perfeito para quem gosta de dançar agarradinho ao ritmo certeiro.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!