“Problema é dele”, diz Edir Macedo sobre pastor da Universal que tirou a própria vida
(Foto: Reprodução)

O bispo Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, comentou publicamente sobre a morte do pastor Lucas Di Castro, registrada no último dia 05 de agosto, na Bolívia, e classificada pelas autoridades locais como suicídio.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Macedo disse que não buscou entender os motivos do ocorrido e que prefere concentrar sua atenção nas pessoas vivas.

“E me explica aí, mas por que que fulano fez isso? Problema é dele. Eu não sei. Não sei por que que ele fez e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos”, afirmou.

As declarações rapidamente repercutiram nas redes sociais. Durante o mesmo vídeo, o líder religioso fez comparações com perdas que já enfrentou na própria família.

“Morreu. Acabou. Minha mãe morreu. Acabou, enterro e acabou. Meu pai morreu. Acabou. Meus irmãos morreram. Acabou. Enterro e vai embora. Vamos em frente. Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra. Não vou ficar chorando aqui o leite derramado”, completou.

Assista ao vídeo na íntegra:

