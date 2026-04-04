Em Aparecida de Goiânia, cadeirante esfaqueia desafeto e consegue fugir pegando carona em caminhão de lixo

Pouco antes de cometer o crime, suspeito também acionou as autoridades solicitando que uma viatura fosse ao local

Davi Galvão - 04 de abril de 2026

Cadeirante fugiu em um caminhão da coleta de lixo. (Foto: Ilustração/Pexels)

Um cadeirante, de 58 anos esfaqueou um desafeto e protagonizou uma fuga inusitada na tarde deste sábado (04), em Aparecida de Goiânia.

Após atingir a vítima no abdômen durante uma discussão, o homem conseguiu escapar do local pegando carona em um caminhão de coleta de lixo que passava pela via no momento do crime.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao endereço após ser acionada para verificar o desentendimento entre os dois homens.

Segundo informações colhidas no local, o autor desferiu o golpe de faca e, mesmo com limitações físicas, aproveitou a movimentação do veículo de limpeza urbana para subir e fugir rapidamente.

A discussão teria começado momentos antes, sendo que o próprio cadeirante teria ligado para a PM antes de desferir a facada, informando que estava sendo ameaçado pelo rapaz.

A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada ao Cais Nova Era E permanece sob cuidados médicos. Até o momento, o estado de saúde detalhado não foi divulgado.

Equipes da PM realizaram rondas e diligências por toda a região na tentativa de localizar o caminhão e o suspeito, mas ninguém foi detido até o fechamento desta matéria. O caso agora segue para investigação da Polícia Civil.

O episódio foi registrado inicialmente como lesão corporal, mas a tipificação criminal pode ser agravada conforme a evolução do quadro clínico da vítima e o resultado do exame de corpo de delito.

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