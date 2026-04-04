Depois de furtar em lanchonete de Anápolis, criminoso resolve deixar surpresa desagradável antes de ir

Empresário descobriu o prejuízo ao chegar no local, notar o estado do comércio e resolver olhar as câmeras

Davi Galvão Davi Galvão -
Lanchonete foi furtada na madrugada deste sábado (04). (Foto: reprodução)
Lanchonete foi furtada na madrugada deste sábado (04). (Foto: reprodução)

Uma lanchonete localizada no Jundiaí Industrial, em Anápolis, foi alvo de um criminoso na madrugada deste sábado (04). Além de invadir o local e subtrair dinheiro e eletrônicos, o invasor agiu com vandalismo, danificando equipamentos de trabalho do proprietário de uma forma inusitada antes de fugir.

O crime foi descoberto apenas no final da tarde, quando o dono da lanchonete chegou para abrir o comércio. Ao entrar, ele se deparou com o chão sujo de suco e sinais de arrombamento.

Após conferir o sistema de segurança, a vítima confirmou que a invasão ocorreu por volta de meia-noite.

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As imagens de monitoramento registraram o momento em que um homem acessa o interior da lanchonete. Ele aproveitou uma abertura sem grade nos fundos do imóvel para escalar a parede e entrar.

O criminoso arrombou o caixa e levou R$ 880 em dinheiro, além de um aparelho celular azul.

Não satisfeito com o furto, o homem pegou uma garrafa de suco e despejou o líquido propositalmente sobre dois computadores e um estabilizador, inutilizando os equipamentos eletrônicos.

Equipes da Polícia Militar (PM) compareceram ao local para coletar informações, tendo as características do autor e as imagens das câmeras já foram compartilhadas entre as guarnições da cidade para auxiliar na localização do suspeito.

O proprietário recebeu as orientações legais e o registro da ocorrência para o prosseguimento das investigações pela Polícia Civil (PC).

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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